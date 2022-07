Laupheimer City-Musikanten in die Sommer-Saison gestartet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Deutlich später als in gewöhnlichen Jahren haben am 8. Juli die Laupheimer City-Musikanten ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Aber was war schon gewöhnlich in den vergangenen zwei Jahren? Coronabedingt waren kaum Proben und keine Auftritte möglich und auch die Mitgliederversammlung war aus diesem Grund verschoben worden.

Dennoch war es ein ereignisreiches Jahr für den Verein: Inmitten der Corona-Pandemie einen Dirigentenwechsel zu schaffen, ist sicher nicht einfach, bei den City-Musikanten hat dies jedoch bestens funktioniert. Seit August 2021 hat Diana Dörflinger die Probenarbeit übernommen und die Musiker mit ihrer Begeisterung für die Blasmusik angesteckt. Davon konnten sich nun auch die anwesenden passiven Mitglieder bei der kurzen Vorstellung der neuen Dirigentin überzeugen.

Bei den anschließenden Wahlen wurden die langjährigen Zugpferde des Vereins, Michael Süka als 1. Vorstand und Markus Mast als Kassierer, einstimmig wiedergewählt. Als neuer Schriftführer wurde Rita Schmid gewählt.

Nach der langen Zeit ohne Auftritte sind die Musiker nun voller Elan in die Sommer-Saison gestartet: Die Auftritte beim Höhenanlagenfest des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Laupheim, beim Heimatfest in der Hasengrube sowie beim Gartenfest des Kirchenchors Achstetten konnten alle bei gutem Wetter und bester Stimmung stattfinden.

Wer dies verpasst hat oder wer noch mehr von den Laupheimer City-Musikanten hören will, hat die nächste Gelegenheit dazu am Samstag, 30. Juli beim Straßenfest Welsche Höfe in Laupheim und am Freitag, 5. August, wenn sie am Marktplatz in Bad Buchau von 19:30-21:30 Uhr ein Kurkonzert geben werden.

Geplant ist außerdem die musikalische Unterhaltung beim Brunnenfest am 11. September sowie bei der Einweihung der neuen Turnhalle in Bihlafingen am 14. September.

Und wer nicht nur der Musik zuhören will, sondern auch gerne selber Musik macht, darf sich gerne dem Laupheimer Verein anschließen: Gesucht werden Musiker vor allem zur Verstärkung im Trompeten- und Posaunenregister. Da freitags 14-tägig geprobt wird und die Anzahl der Auftritte überschaubar bleibt, wäre dies auch für Musikbegeisterte interessant, die nur begrenzt Zeit zur Verfügung haben. Interessierte können sich gerne bei den Vorständen Michael Süka (07392 163735) und Michael Gehring (07392 913295) melden und einmal ganz unverbindlich eine Probe besuchen.