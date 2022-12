Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt Inklusionssport in Laupheim

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt die Inklusionssportgruppe des TSV Laupheim mit 500 Euro. Damit wurden ein Tanztraining, der Ausflug in einen Event-Zoo und das Zirkusprojekt ermöglicht. Die Scheckübergabe war bei der Adventsfeier der Inklusionssportgruppe in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule. Dabei wurde auch auf die Aktionen zurückgeblickt, die die Stiftung mit ihrer Zuwendung unterstützte.

Laut Übungsleiterin Christine Arnold war das inklusive Tanztraining für Kinder, Erwachsene und Familienmitglieder eine Möglichkeit, sich mit Freude auf Musik zu bewegen. Das Training in einem Laupheimer Tanzstudio wurde geleitet von einer ausgebildeten Tanztrainerin. Anfang Oktober unternahm die inklusive Donnerstags-Sportgruppe für Erwachsene einen Ausflug in den Event-Zoo einer Laupheimer Gärtnerei. Ende Oktober hatten 25 Kinder, Geschwisterkinder und Freunde in der Schulturnhalle Obersulmetingen ein Erlebnis der besonderen Art: Zirkuspädagogin Erna Sommer und ein Team von Helfern ermöglichten den Kindern, sich an Vertikaltuch, Trapez, Trampolin, Tanz, Kugellauf und Akrobatik auszuprobieren. Zum Abschluss wurde eine Zirkusvorführung erarbeitet.

Die Verantwortlichen waren begeistert von den Veranstaltungen: „Wir haben allen Beteiligten ermöglicht, Kontakte zu knüpfen, Abwechslung in den Alltag zu bringen und positive Bestätigung zu bekommen.“ Auch Frank Schneider von der Laupheimer Bürgerstiftung war beeindruckt: „Die Inklusionssportgruppe führt Menschen zusammen, schafft Highlights und ist getragen vom ehrenamtlichen Engagement vieler – dies passt hervorragend zum Förderspektrum unserer Bürgerstiftung.“