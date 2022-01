Laupheimer Bürgermeisterin appelliert an Gemeinschaftssinn in Pandemie

Während am Montagabend in der Laupheimer Innenstadt rund 400 Gegner der Corona-Maßnahmen sowie rund 60 Befürworter der Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus demonstrierten, hat die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind im Rathaus eine Erklärung im Namen aller Fraktionen des Gemeinderats zur derzeitigen Situation in der Pandemie abgegeben.

„Gut zwei Jahre nach Pandemie-Beginn drängt sich mittlerweile der Eindruck auf, dass nicht mehr gemeinsam gegen das Virus, sondern gegen die Meinung anderer Personen gekämpft wird“, sagte Wind. Nach einer überwältigenden Solidarität zu Beginn der Pandemie scheine inzwischen das Miteinander stärker von Konflikten geprägt zu sein. Die Fronten zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern seien verhärtet, der Ton in den Sozialen Netzwerken sei rau. Eins dürfe aber nicht übersehen werden: „Die überragende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger verhält sich auch jetzt noch solidarisch und rücksichtsvoll.“

Bürgermeisterin dankt für Solidarität

Diese Mehrheit habe sich impfen lassen und halte sich an Regeln wie Maskenpflicht und Mindestabstand. „Nur weil sich diese Form der Solidarität im Stillen vollzieht, bedeutet nicht, dass sie nicht da ist“, sagte Wind. Im Gegenteil: In der aufgehetzten Atmosphäre sei diese besonnene Form der Rücksichtnahme umso wertvoller, weil sie eine konstruktive und effektive Pandemiebekämpfung und ein soziales Miteinander erst ermögliche. „Allen, die nun so lange schon durchgehalten und mitgezogen haben, um sich und andere zu schützen, gebührt ein großer Dank.“

Es sei deshalb umso verständlicher, so Wind, dass es für all jene ein Schlag ins Gesicht sei, wenn Hunderte bei unangemeldeten Demonstrationen ohne Abstand oder Maske durch Laupheim ziehen. Und es sei umso unverständlicher, wenn manche dieser Demonstranten davon redeten, in keiner Demokratie mehr zu leben, obwohl sie gerade von deren Privilegien Gebrauch machten.

„Spaziergänger“ nicht alle über einen Kamm scheren

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Spaziergänge“ dürften nicht alle als Corona-Leugner bezeichnet werden. Jedoch solle sich jeder genau fragen, mit wem er oder sie da durch die Straßen laufe und ob man sich für deren Zwecke instrumentalisieren lassen wolle. „Denn Teile dieser Bewegung zeichnen sich durch eine zunehmende Radikalisierung aus, wobei Corona schlicht der Aufhänger ist, um gegen den Staat zu mobilisieren“, schilderte Wind.

Die zunehmende Aggression durch diese Form der Proteste sei eine Belastung für das gesellschaftliche Miteinander, so die Erste Bürgermeisterin weiter. „Auch für uns als Stadtverwaltung und Gemeinderat ist dies ein unsäglicher Zustand. Eine rechtliche Unterbindung muss geprüft werden und ein aktives Einschreiten muss den Umständen angemessen sein.“

Bewegung wünscht sich möglicherweise sogar Konfrontation

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass Teile dieser Bewegung die Konfrontation wünschten und jegliches Eingreifen als willkommenen Anlass sehen würden, um entweder einen Opferstatus aufzubauen oder um – im noch schlimmeren Fall – einen Grund zur Eskalation zu haben. „So schwer es nun fällt, wir dürfen auf diese Provokationen nicht eingehen. Aber dies bedeutet nicht, dass wir alles stumm ertragen müssen.“ Meinungsfreiheit bedeute zwar, dass jeder seine Meinung kundtun dürfe. Aber auch, dass dieser Meinung widersprochen werden könne.

„Wir, die Stadtverwaltung und der Gemeinderat, vertrauen auf die Erkenntnisse der Wissenschaft und glauben auch weiterhin daran, dass Laupheim in seinem Kern sich weiterhin durch Solidarität und Gemeinschaftssinn auszeichnet“, heißt es in der Erklärung. Die Bürger sollten sich nicht auf Provokationen einlassen, damit es keine Eskalation gebe. Schließlich werde auch die Corona-Pandemie enden, auch wenn man sich das aktuell noch nicht vorstellen könne. „Bis dies soweit ist, sollten wir wieder stärker zueinander halten und miteinander Lösungen suchen, statt uns das Leben gegenseitig schwer zu machen.“