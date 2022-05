Laupheimer Blutreitergruppe feiert Maiandacht

Bestes Maiwetter erwartete die Laupheimer Blutreiter und die Besucher der Maiandacht am vergangenen Sonntag. Von Jung bis Alt hatten sich zahlreiche Interessierte am Wannenmacher Käppele eingefunden, um Ross und Reiter zu bestaunen und den Worten der Predigt von Pfarrer Alexander Hermann zu lauschen.

Die traditionelle Maiandacht konnte dieses Jahr nach dreijähriger Pause „wieder stattfinden, als ob nichts gewesen wäre, an diesem schönen Ort“, so Pfarrer Alexander Hermann. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Blutreitergruppe wurde an diesem Wochenende auch das im Jahr 2020 errichtete Feldkreuz bei der Eisenbahnbrücke zwischen Laupheim und Rißtissen, in direkter Nähe zum Wannenmacher Käppele, eingeweiht. Es soll ein Symbol für die besondere Verbindung zum Weingartener Blutfreitag sein, an dem die Laupheimer Blutreiter jährlich teilnehmen.

Das Feldkreuz soll das Reliquiar darstellen, mit dem das Heilige Blut durch die Straßen der Städte getragen werden. Durch seine Position auf einer kleinen Anhöhe lädt es die Gläubigen und Spaziergänger zum Verweilen und Innehalten ein. Nach einem Umritt trafen die Laupheimer Blutreiter am Wannenmacher Käppele ein, wo sich bereits einige Besucher zur Maiandacht eingefunden hatten.

Die Reiterinnen und Reiter reiten mit Fahnen und Reliquien durch die Orte und Fluren um dadurch in einer langen Tradition die Verehrung des Blutes Christi zu zeigen. Auf Initiative der Blutreitergruppe erhielt das Wannenmacher Käppele im Jahr 1987 durch den damaligen Pfarrer Bernhard Löffler die kirchliche Weihe. Hiermit war der Start dieser Maiandachts Tradition geboren, die nun schon seit 35 Jahren existiert.

Die Maiandacht wurde auch in diesem Jahr von zahlreichen Gläubigen und Besuchern beehrt. Und betrachtete man die Blutreitergruppe, so fiel hier auf, dass man sich um den Nachwuchs wenige Sorgen machen muss, denn der ritt ebenfalls mit. So wie die kleine Leana mit ihrem Pferd Prinzi. Im Anschluss an Maiandacht und Feldkreuzsegnung ritt die Reitergruppe gemeinsam mit den Besuchern weiter zu Kaffee und Kuchen auf den nahegelegenen Lußhof