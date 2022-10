Laupheimer Betriebe beim Handwerkerfrühstück

Oberbürgermeister Ingo Bergmann und Wirtschaftsförderin Barbara Klause laden die Laupheimer Handwerkerinnen und Handwerker sowie deren mitarbeitenden Familienangehörigen zum traditionellem Handwerkerfrühstück ein. Wie die Stadtverwaltung schreibt, findet das Handwerkerfrühstück am Sonntag, 6. November von 10 bis etwa 12.30 Uhr im Gasthaus Schützen statt. „Das Handwerkerfrühstück ist eine ideale Gelegenheit, um sich in gemütlicher Atmosphäre mit diesen für Laupheim so wichtigen Akteuren auszutauschen“, betont Oberbürgermeister Ingo Bergmann. Die jeweiligen Unternehmen haben bereits eine Einladung erhalten. Auch Wirtschaftsförderin Barbara Klause sieht das Handwerkerfrühstück als großartige Gelegenheit zur Vernetzung. „Die Unternehmen und die Stadtverwaltung haben bei diesem Termin die Möglichkeit, über die Themen zu sprechen, die sie bewegen. Gerade in der aktuellen Zeit ist so ein direkter Austausch wichtig“, wird sie zitiert.