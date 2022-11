Laupheimer bereiten sich auf Sternsingeraktion vor

Lebkuchen und Weihnachtsdekoration füllen längst die Regale in den Geschäften und somit wird es auch für die Laupheimer Sternsinger wieder Zeit, mit den umfangreichen Vorbereitungen für die Sternsingeraktion zu beginnen. Nach alter Tradition ziehen auch heuer wieder viele große und kleine Könige bunt gekleidet durch Laupheims Straßen, um Gottes Segen zu bringen und Geld für notleidende Kinder zu sammeln. Die Organisatoren sind froh, wieder ohne größere Einschränkungen planen zu können, wenngleich in diesem Jahr erneut auf gemeinsames Schminken verzichtet werden muss. Dies sei aber eher dem Umstand geschuldet, dass sich das katholische Gemeindezentrum noch immer im Umbau befindet und so schlichtweg die Räumlichkeiten fehlen.

Organisatoren rufen Kinder und Jugendliche zum Mitmachen auf

Auch wenn die eigentliche Sternsingeraktion erst am 2. Januar losgeht, rufen die Organisatoren bereits nach den Herbstferien in allen Klassen der zwei Laupheimer Grundschulen zum Mitmachen auf. Den Kindern wird von der Aktion erzählt und die Projekte, die durch die Spenden unterstützt werden sollen, werden vorgestellt.

Am Samstag, 19. November, beginnen dann die Proben, vier Samstage in Folge jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Marienkirche. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen ab der ersten Klasse, die vom 2. bis 6. Januar 2023 Zeit haben und gerne anderen Kindern helfen wollen. Die Konfession ist hierbei Nebensache. Spaß am Singen sollte man allerdings mitbringen.

Mehr als 100 Kinder für die Sternsingeraktion im Einsatz

Mittlerweile benötigt die Sternsingeraktion weit mehr als 100 Kinder, um an jeder Haustüre Laupheims singen zu können. Gerade nach den zwei Corona-Jahren freuen sich alle wieder auf möglichst unbeschwerte Besuche an allen Haustüren, denn noch setzt man sich in Laupheim zum Ziel, jedes einzelne Haus aufzusuchen und nicht nur auf Anfrage zu singen, wie es in immer mehr Gemeinden üblich ist. In Laupheim hoffen die Organisatoren, so lange wie möglich, diese Besonderheit aufrechterhalten zu können, auch wenn die Stadt fleißig wächst. Im vergangenen Jahr seien die Gruppen zum ersten Mal an ihre Grenzen gekommen und so hofft das Organisationsteam auf viele ‚alte‘ und neue Könige, die bei der Aktion mitmachen wollen.

Vier Proben sind laut dem Team ausreichend, um all die Liedtexte zu lernen und den Ablauf zu verstehen. Wenn nicht alle Proben besucht werden können, ist dies weiter nicht schlimm, Hauptsache am zweiten Januar sitzt der Text.

Wichtig ist den Organisatoren darüber hinaus, dass sich jedes Kind wohl fühlt. So versucht man, Gruppenwünsche zu erfüllen, auch beim Gewand haben die kleinen und größeren Könige die freie Wahl.

Eltern werden als Unterstützung benötigt

Am Samstag, 26. November, findet parallel zur Probe eine Elterninformation statt. Die Sternsingeraktion ist, wie jedes Jahr, auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Jede Gruppe muss von einem Erwachsenen begleitet werden – nicht nur zur Sicherheit. Die Eltern werden gebraucht als Wegweiser, als verlängerter Arm, um den Segen anzubringen oder als Fahrer und Motivator.

Am Montag, 2. Januar, wird es um 15.30 Uhr im Garten des ehemaligen Kindergartens St. Theresia einen Aussendungsgottesdienst geben. In diesem Jahr ist hierzu wieder ohne Einschränkungen die ganze Gemeinde eingeladen. Hiernach und die darauffolgenden drei Tage ziehen dann etwa 22 Gruppen durch die vier Laupheimer Stadtgebiete. Eine detaillierte Übersicht wird zwischen den Jahren veröffentlicht.

Ende der Aktion am 6. Januar

Ende der Aktion ist der Abschlussgottesdienst am Freitag, 6. Januar, in der Marienkirche. Hier werden nochmals alle kleinen und großen Könige ihr Können zum Besten geben. Sie werden müde sein, aber spätestens wenn die vorläufige Spendensumme verkündet wird, hofft das Organisationsteam darauf, dass alle über das Geleistete jubeln können. „Für die Sternsinger ist dies ein Moment, der alle Mühen vergessen lässt. In ihnen macht sich ein ganz besonderes Gefühl breit – eine Mischung aus Stolz, Glück und Zufriedenheit, ein Gefühl, die ersten Tage im neuen Jahr dazu beigetragen zu haben, anderen Kindern das Leben ein klein wenig leichter gemacht zu haben. Und das ist der schönste Lohn für ihren Einsatz“, erklären die Organisatoren.

Ein klein wenig Wehmut schwinge in diesem Jahr allerdings mit. Gleich drei tragende Säulen des Organisationsteams habe die Gruppe nach vielen Jahren verlassen oder musste aus privaten Gründen kürzer treten. Peter Mokosch, zuletzt Organisationsleiter, hat am Ende der vergangenen Aktion das Team nach weit mehr als zehn Jahren verlassen und Gabi Baur hat sich aus dem Team nach rund 40 Jahren Singen und Helfen verabschiedet, bleibt den Sternsingern aber im Kleiderteam treu. Matthias Jörg als stellvertretender Organisationsleiter muss aus persönlichen Gründen in den kommenden Jahren kürzer treten.

In diese Projekte fließt das Spendengeld

Deutschlandweit sind die Sternsinger unter einer Dachorganisation, dem Kindermissionswerk in Aachen, zusammengefasst. Dieses Jahr lautet das Motto der Sternsingeraktion in Deutschland „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Hierzu stellt das Kindermissionswerk passende Projekte zur Verfügung. Die Laupheimer Sternsinger spenden seit Jahren ein Drittel allen gesammelten Geldes an Projekte des Jahresmottos. Dies waren im vergangenen Jahr 14000 Euro der Rekord-Gesamtsumme von 42657,60 Euro.

Projekt in Kolumbien wird unterstützt

Daneben wird im dritten Jahr ein Projekt in Kolumbien unterstützt. Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg sind dort nicht nur die wirtschaftlichen Folgen vor allem im ländlichen Raum noch stark zu spüren. Das Leben vieler Familien ist geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit, oftmals Gewalt und fehlenden Zukunftsperspektiven, heißt es in der Mitteilung.

Viele Kinder wurden zwangsrekrutiert oder schlossen sich Banden an. Um diese Kinder kümmert sich das Projekt, ein Musik- und Bildungsprogramm für Jugendliche aus ländlichen Gebieten der Region Cauca. Es soll den Kindern Halt und mit einer Schulbildung neue Perspektiven geben. Ein Mitarbeiter des Kindermissionswerks hat erst in diesem Jahr die Projektverantwortlichen besucht und konnte sich vom Erfolg des Projektes überzeugen.

Neues Projekt in Bangladesch

Das dritte Spendendrittel der Laupheimer Sternsinger floss in den vergangenen Jahren in ein Projekt in Bangladesch. Dies konnte mit den Spenden vollständig finanziert werden und steht nun auf eigenen Beinen. So hat das Organisationsteam – ebenfalls in Bangladesch – ein neues Projekt ausgesucht, welches sich mit der beruflichen Ausbildung indigener Schulabbrecherkinder der Adivasi in Ghoraghat/Bangladesch befasst. Das praktische Training wird ergänzt durch Theoriekurse und persönlichkeitsfördernde Kurse.

Nach dieser Ausbildung sollen die jungen Erwachsenen in der Lage sein, ein eigenes Kleingewerbe eröffnen zu können. Gleichzeitig vermittelt die Caritas den Schülern schon während der Ausbildung kleinere Aufträge, sodass bereits erste wichtige Einnahmen generiert werden können. Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab, die im ganzen Land anerkannt ist. Da die Adivasi oft diskriminiert werden, hilft die Caritas auch bei der anschließenden Jobsuche.