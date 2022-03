Laupheimer Badmintonjugend erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. März fand das zweite E-Ranglistenturnier in Riedlingen statt. Den Anfang machte Simon Schäfer in der Altersklasse U13. In seinem ersten Spiel gewann er mit 21:12, 16:21 und 21:11 gegen Alwin Birk, womit er einen guten Start ins Turnier hinlegte. Im zweiten Spiel setzte er sich knapp mit 24:22 und 21:18 gegen Nilay Kathirvel durch. Das dritte Spiel bestritt er gegen Eric Kütt Giménez. Es wurde abermals ein spannendes Spiel, das Simon allerdings mit 21:19 und 22:20 für sich entscheiden konnte. Im Finale traf Simon auf David Weimer. Ihm musste Simon sich mit 9:21 und 20:22 jedoch geschlagen geben. Somit belegte Simon einen tollen 2. Platz.

In der Altersklasse U15, waren gleich drei Laupheimer Kinder dabei. Unter anderem Kilian Zimmermann, der sein erstes Turnier spielte. In seinem allerersten Spiel bei einem Turnier gewann er gegen Dennis Fix. In seinem zweiten Spiel traf er auf Oliver Kütt Gimenez. Ihm musste er sich jedoch geschlagen geben. Sein drittes Spiel bestritt er gegen Felix Berger, unterlag aber auch ihm. In seinem letzten Spiel kämpfte er gegen Henry Pfohl um Platz 7, verlor allerdings mit 11:21 und 19:21. Somit wurde er 8.

Max Schneider spielte ebenfalls in der Altersklasse U15. Hier gewann er sein erstes Spiel, danach verlor er jedoch. Im dritten Spiel wurde es dann spannend. In einem Dreisatz-Match setzte sich Max mit 21:11, 15:21 und 21:18 gegen Henry Pfohl durch. Im Spiel um Platz 5 spielte Max abermals einen Dreisatz, es reichte jedoch nicht ganz gegen Felix Berger mit 15:21, 21:16 und 15:21. So belegte er Platz 5.

Sein Bruder Paul Schneider kämpfte ebenfalls in der Altersklasse U15. Seine ersten beiden Spiele verlor er zwar, im dritten Spiel stand er allerdings Dennis Fix gegenüber, den er mit 21:9 und 21:7 besiegte. Im Spiel um Platz 13 verlor Paul gegen Leonard Schumann und wurde somit 14.

Bei den Mädchen U15 ging Jule Birk an den Start. Ihre ersten beiden Spiele verlor sie. Ihre letzten beiden Spiele gewann sie hingegen mit 21:7, 21:10 und 21:10, 21:4. Somit wurde sie 5.

In der Altersklasse U17 spielten Romy Stührmann und Lena Schmid aus Laupheim. Romy spielte sich ohne Probleme in das Finale. Hier traf sie auf Antonia Mütz. In zwei engen Sätzen behielt Romy die Nerven und gewann mit 21:19 und 22:20.

Lukas Rehberger (U17) verlor das Halbfinale und Spiel um Platz 3 und wurde Dritter.