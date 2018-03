Laupheimer Ärzte sind am Limit

Laupheim leidet unter einem Hausärztemangel – und die weiteren Aussichten sind düster. Denn 35 Prozent der Hausärzte im Landkreis Biberach sind über 60 Jahre alt. Sie scheiden also in wenigen Jahren aus, ausreichend Nachwuchs ist kaum in Sicht.

Der aktuelle Mangel führt dazu, dass viele Laupheimer (Neu-)Bürger, die einen Hausarzt suchen, keinen bekommen. „Natürlich behandeln wir Notfälle, aber unsere Belastungsgrenze ist erreicht“, sagen die Doktores Lutz Weber, Steffen Gauß, Ulrike Ott und Nicole Waibel-Voglic, die in der Eugen-Bolz-Straße im alten Krankenhaustrakt zwei Praxisgemeinschaften betreiben.

Die Zahlen sind alarmierend. „20 Kommunen in Baden-Württemberg suchen derzeit händeringend nach Hausärzten“, hat Lutz Weber recherchiert, und aufgrund der Altersstruktur werde befürchtet, dass in fünf Jahren im Land „zirka 500 Hausärzte fehlen“. Im Raum Laupheim sind aktuell zwei Planstellen unbesetzt. Das klingt bei insgesamt 17 Hausärzten nach wenig, die Auswirkungen aber sind heftig.

Verschärft habe sich das Problem, als Dr. Andreas Köpple seine Praxis in der Mittelstraße (vormals Dr. Bochtler) zum 31. Dezember vergangenen Jahres geschlossen und bislang keinen Nachfolger gefunden habe, sagt Ulrike Ott. Schätzungsweise 3000 Patienten seien dadurch gezwungen, sich einen neuen Hausarzt zu suchen.

„Das ist für die, die einen normalen Schnupfen haben, erstmal kein großes Problem“, meint Steffen Gauß. „Schwierig wird es für die chronisch Kranken, die eine regelmäßige Betreuung brauchen.“ Über 300 seien in den beiden Gemeinschaftspraxen in der Eugen-Bolz-Straße untergekommen, viele weitere in anderen Praxen. Aber nicht alle fanden einen Platz, und vielen, die seither noch keinen Hausarzt brauchten, wird es ähnlich gehen.

Bis zu 55 Patienten am Tag

„Jeder Einzelne, den wir nicht aufnehmen können, tut uns Leid. Die Leute sind zum Teil richtig verzweifelt“, betont Lutz Weber. Aber man habe die Belastungsgrenze längst erreicht. An einem Tag, berichtet Weber, behandle er bis zu 55 Patienten. „Darunter sind schwer kranke Leute.“ Geht man von einem Acht-Stunden-Tag aus, der den Ärzten in der Realität kaum noch ausreicht (Weber: „Wir liegen bei 50 Stunden und mehr, hinzu kommt die Arbeit am Schreibtisch“), bedeutet das sieben Patienten pro Stunde, oder umgerechnet: gerade mal neun Minuten pro Patient. „Es ist ganz klar, dass so etwas auf Kosten der Qualität geht, und das wollen wir nicht“, macht Steffen Gauß klar.

Die Stammpatienten begännen bereits zu murren, „weil wir nicht mehr so viele Hausbesuche fahren können“, fügt Weber an. Auch andere Zusatzangebote seien zeitlich kaum noch zu leisten. „Es läuft immer mehr auf die Basisversorgung hinaus. Es ist aber nicht unser Anspruch, die Patienten nur noch durchzuschleusen“, betont Gauß. Und er gibt zu bedenken: „Wir tragen eine große Verantwortung. Und mit Belastung steigt das Risiko, dass wir Fehler machen.“

Städte und Gemeinden gefordert

Was aber kann getan werden, um das Problem zu bekämpfen? Zum einen seien Städte und Gemeinden gefordert, Anreize für junge Ärzte zu schaffen, sich außerhalb der Ballungszentren anzusiedeln. In Laupheim scheine man dies erkannt zu haben, sagt Lutz Weber. „Als ich 2015 mit meiner Familie hierher gezogen bin, war es fast unmöglich, eine Ganztagesbetreuung für unsere Kinder zu bekommen. Das hat sich inzwischen gebessert“, sagt Steffen Gauß. Und das im Bau befindliche „Haus des Kindes“ sei ein weiterer Schritt, um gute Bedingungen für junge Arztfamilien zu schaffen.

Daneben sei es wichtig, ausreichende Räume zu attraktiven Mietpreisen zu bekommen, ergänzt Lutz Weber. Denn die Bürokratie nehme auch in den Arztpraxen zu, die Hygiene-Anforderungen stiegen und damit auch die Kosten. Die beiden Gemeinschaftspraxen in der Eugen-Bolz-Straße teilen sich schon Warte- und Laborräume, um Kosten zu sparen. „Bei den entsprechenden räumlichen Voraussetzungen hätten wir die Möglichkeit, Teilzeitkräfte oder Weiterbildungsassistenten einzustellen“, sagt Ulrike Ott. Das würde die Versorgungsnot lindern und die Chance mit sich bringen, dass der eine oder andere nach der Ausbildung in Laupheim „hängen“ bleibt.

Nicole Waibel-Voglic verweist auf ein Modell in Hochdorf, wo die Einrichtung eines Ärztehauses von der Gemeinde subventioniert worden sei. In Mietingen gab es Zuschüsse vom Land für eine neue Gemeinschaftspraxis.

Viele scheuen Selbstständigkeit

Natürlich wissen auch die Laupheimer Hausärzte, dass noch mehr getan werden muss, um ihren Beruf für junge Mediziner wieder attraktiver zu machen. Da ist zum einen die Politik. „1992, als es zu viele Hausärzte gab, ist der damalige Gesundheitsminister Seehofer gegen die so genannte ,Ärzteschwemme’ vorgegangen“, sagt Lutz Weber. „Das fliegt uns nun um die Ohren.“ Mittlerweile sei es so, dass junge Leute nach dem Medizinstudium lieber ins Ausland oder in die Industrie gehen, weil sie dort bei geringerer Belastung mehr verdienen. „Und leider wird während der Ausbildungszeit in den Kliniken der Hausarztberuf oft schlecht gemacht“, klagt Weber. Hinzu komme, dass viele junge Ärzte den Weg in die Selbstständigkeit scheuen, wegen der hohen Investitionskosten oder der Belastung für die Familie.

Ulrike Ott verweist auf die Tatsache, dass der Frauenanteil bei den Medizinstudenten steige und mittlerweile bei über 50 Prozent liege. „Viele davon gehen danach lieber in den Angestelltenbereich oder in Teilzeit“, sagt sie. Eine außergewöhnliche Maßnahme, Hausärzte zu gewinnen, habe der Landkreis Calw gestartet. „Dort gibt es ein Programm, bei dem Medizinstudenten ein Stipendium bekommen, wenn sie sich verpflichten, im Kreis Calw zu arbeiten“, berichtet Ulrike Ott.

Das mag eines von vielen denkbaren Rezepten gegen das kränkelnde System sein. Fest steht für die vier Laupheimer Ärzte: Die Zeit drängt. Denn wenn nicht bald Besserung in Sicht ist, gibt es nicht nur zu wenig Nachwuchs, sondern es springen auch bewährte Hausärzte ab – wie jener, der auf seiner Internetseite die Schließung seiner Praxis in Laupheim auch damit begründet, dass ihm die Freude am Beruf vergangen sei.