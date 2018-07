Laupheim zeigt Schneid

Ein Erfolg auf der ganzen Linie ist gestern die Benefizaktion von fünf Laupheimer Friseursalons und der Schwäbischen Zeitung gewesen. Viele Passanten nutzten die Gelegenheit, sich für zehn Euro mitten auf der Mittelstraße frisieren zu lassen. Auch der verkaufsoffene Sonntag und die kulinarische Herbstzeit erwiesen sich als Publikumsmagnet.

Von unserem Redakteur Reiner Schick

„Es war super geil und hat riesig Spaß gemacht“, sagte Torsten Braiger gestern Abend um kurz nach 18 Uhr – als er gerade seinen letzten Kunden frisierte. Mehr als vier Stunden lang hatten der Chef des „Friseursalons Braiger“ sowie seine Kolleginnen und Kollegen vom „Salon Gabi“, „Gül’s Haardesign“, „Schneidewerk“ und „By Paola“ alle Hände voll zu tun gehabt. Die vier „Studios“ unter den Baldachinen am Laubach waren durchwegs mit Kundschaft besetzt.

„Nicht nur junge Leute kamen, auch ältere Damen und Herren“, sagte Paola Pinder, die „sehr viele lange Haare schneiden und viele Flechtfrisuren machen“ musste. „Manche hatten auch den Schneid und ließen sich total verändern“, erzählte Torsten Braiger: „Eine Frau ließ ihren Pferdeschwanz komplett wegmachen. Weil sie sich von ihrem Mann getrennt hatte, sagte sie sich: ,Die alten Zöpfe müssen weg‘.“

Andere setzten sich völlig spontan auf den Friseurstuhl – wie etwa Suzanna Nigbur aus Laupheim. „Nein, es kostete mich keine Überwindung. Ich bin froh, dass die langen Haare weg sind“, sagte sie, betrachtete ihre fetzige Kurzhaarfrisur im Spiegel und meinte: „Hei, das sieht ja gut aus.“ Ihr Mann muss sich an den neuen Schnitt wohl erst noch gewöhnen. „Nicht schlecht – mal was anderes“, lautete sein Kommentar.

1345 Euro kommen zusammen

Die Kunden hätten sich recht spendabel gezeigt und auch mal mehr als zehn Euro bezahlt, erzählte Braiger. Manchmal gab’s auch Trinkgeld für die Friseurinnen und Friseure, die das Geld dann ebenfalls in den Spendentopf gaben. So kamen am Ende 1345 Euro zusammen. Das komplette Geld kommt finanzschwachen Familien zu Gute, deren Kinder die Möglichkeit bekommen sollen, in der Schulmensa zu speisen.

Apropos speisen: Reichlich Gelegenheit dazu gab’s das ganze Wochenende über im kulinarischen Herbstzelt, in dem das „Feng Shui-Restaurant Contrast im Laupheimer Hof“, das „Milch & Zucker-Catering-Team“ und der „Gasthof Rössle“ Köstlichkeiten von Pasta bis zum Känguruhfilet an offenen Kochstationen auf die Teller zauberten. An der Kuchentheke und der Cocktailbar legte sich das Team vom „Finnegan’s Pub“ ins Zeug. Dazu gab’s musikalische Genüsse verschiedener Livebands. Das Angebot wurde sowohl bei der kulinarischen Nacht am Samstag als auch den Sonntag über sehr gut angenommen.

Dabei profitierten die Veranstalter sicher auch vom Wetter, das sich zumindest gestern wesentlich freundlicher zeigte als vorhergesagt. So zog es viele Menschen zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt (siehe Bericht auf der zweiten Lokalseite). Damit die Erwachsenen Gelegenheit hatten, in Ruhe zu bummeln, bot der Laupheimer Kinderschutzbund die Betreuung der Kleinen bei Spielen, Bastel- und Schminkaktionen an.