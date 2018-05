Laupheim will zurück in die Erfolgsspur

Wenn der HRW Laupheim am Samstag um 20 Uhr zu seinem Gastspiel in der Handball-Württembergliga bei der HSG Albstadt antritt, sieht es nach einer klaren Angelegenheit für die Rot-Weißen aus. Schließlich tritt in dieser Begegnung das abgeschlagene Schlusslicht gegen ein Team mit Ambitionen auf eine gute Platzierung an. Doch auf die leichte Schulter sollten die Laupheimer den Gastgeber nicht nehmen, schließlich verloren auch die Männer um Trainer Klaus Hornung die vergangenen drei Ligaspiele – wenn auch gegen Spitzenteams der Württembergliga.

„Nach drei verlorenen Spielen wäre es an der Zeit, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren“, sieht Trainer Hornung seine Spieler in der Pflicht. Die drei jüngsten Liga-Niederlagen haben die Rot-Weißen nämlich im Kampf um eine gute Platzierung von Platz zwei etwas zurückgeworfen. Damit dürfte auch der Traum so manchen Fans von einem offenen Kampf um die Meisterschaft ausgeträumt sein. Denn nach den jüngsten Pleiten steht der HRW mit 18:12 Punkten nur noch auf Rang sieben.

Doch nachdem Spitzenreiter TSV Zizishausen am vergangenen Wochenende etwas überraschend in Bad Saulgau verloren hat, trennen die Mannschaften zwischen den Plätzen eins und sieben nur noch sechs Punkte. Es ist also durchaus noch etwas drin im Kampf um eine gute Platzierung. So sollen beim HRW nun die Fehler aus den vergangenen Spielen nicht wiederholt werden. „Wir müssen wieder mit aller Konsequenz den Weg zum Erfolg suchen, zusammen als Mannschaft uns gegenseitig helfen, Fehler eines Mitspielers ausbügeln und einfach alles versuchen, um zu gewinnen“, fordert Trainer Klaus Hornung.

Rodloff droht auszufallen

Um dieses Ziel zu erreichen, müssten seine Spieler einerseits viel Geduld aufbringen und andererseits Durchschlagskraft zeigen. „Wir können das und müssen das auch wieder zeigen“, appelliert Hornung an seine Mannschaft. Ein Handicap deutet sich allerdings an, weil Kapitän Tim Rodloff voraussichtlich verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden kann. Die HSG Albstadt wird ihrerseits alles in die Waagschale werfen, um diese Begegnung zu gewinnen. Mit lediglich vier Punkten auf der Habenseite lief die Saison bisher alles andere als zufriedenstellend.

Somit beträgt der Abstand auf den Tabellenvorletzten bereits fünf Punkte. Auch das erste Saisonspiel im neuen Jahr zu Hause gegen den TSV Heiningen verlor die Mannschaft von Trainer Nenad Gojsovic am vergangenen Wochenende krachend mit 26:41. Das schreit nach Wiedergutmachung.

Die Begegnung des HRW Laupheim bei der HSG Albstadt findet am Samstag um 20 Uhr in der Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen statt. Der HRW bietet dazu einen Fanbus an. Abfahrt an der Bühlerhalle ist um 17 Uhr. (jo)