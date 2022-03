LIVE ab 19 Uhr – Verfolgen Sie hier die Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten

Sechs Kandidaten treten zur Wahl an und wollen Oberbürgermeister in Laupheim werden. Um einen Überblick zu bekommen, hat die Schwäbische Zeitung im Vorfeld alle Kandidaten eingeladen, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Wie stehen die Beteiligten zu den verschiedenen Themen in Laupheim rund um Verkehr, Entwicklung und Digitalisierung?

Verfolgen Sie hier heute Abend ab 19 Uhr die Diskussion live aus dem Kulturhaus Laupheim und beteiligen Sie sich. Stellen Sie Ihre Fragen gerne schon vorab in den Kommentaren. Wir sammeln ihre Anliegen und bringen Sie in die Diskussion mit ein.

Zugesagt haben alle Kandidaten, die am 27. März zur Wahl antreten (aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge):

Ingo Bergmann

Robert Dilber

Raymond Ihle

Alexandra Scherer

Michael Springer

Kevin Wiest

Beginn: 10. März 2022, 19 Uhr

Moderation: Thomas Werz und Simon Schwörer

Wer soll Oberbürgermeister in Laupheim werden? Stimmen Sie hier für ihren Favoriten ab: