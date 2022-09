Vorfahrt missachtet: Unfall fordert drei Leichtverletzte

Am Dienstag, um die Mittagszeit, kam es zu einem Unfall auf der Bronner Straße in Laupheim. Ein silberner Toyota wollte von der Keplerstaße auf die Bronner Straße in Richtung Stadt einbiegen und übersah dabei einen schwarzen Audi. Der Audi, der stadtauswärts unterwegs war, krachte daraufhin in den silbernen PKW.

Drei Leichtverletzte forderte ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag gegen Mittag in der Bronner Straße auf Höhe des dort angesiedelten Ärztehaueses. (Foto: Schöffmann)

Nach ersten Informationen durch die Polizei vor Ort gab es bei dem Unfall drei Leichtverletzte. Zwei Insassen des Audi, sowie den Lenker des silbernen Toyotas. Bei diesem handelt es sich nach Aussagen eines Beamten vor Ort um einen "älteren Herren". Nähere Angaben zum Alter der Personen, zur Schwere der Verletzungen und zur Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.

Die linke Vorderseite des silbernen Toyota zeigt, wie deutlich der Aufprall gewesen sein muss. Der PKW-Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. (Foto: Schöffmann)

Am Unfallort, waren, neben der Polizei, auch zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, um Flüssigkeiten, die bei dem Zusammenstoß ausgelaufen waren, zu binden. Außerdem war der Rettungsdienst vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern.