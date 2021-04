„Laupheim spielt“ findet am Samstag statt

Die städtische Jugendarbeit wagt einen zweiten Anlauf für einen coronakonformen Spielenachmittag im Freien. Laut Pressemitteilung wird „Laupheim spielt“ am Samstag, 17. April, ab 13 Uhr im Schlosspark und dem Ringelhauser Park bei stabiler Wetterlage nachgeholt. Um für ein sicheres Spielen in der aktuellen Situation gewährleisten zu können, wird die Aktion um Corona-Schnelltests erweitert. Somit lässt sich laut Mitteilung das Infektionsrisiko minimieren.

Teilnehmen können Spielbegeisterte aller Altersklassen. So können an verschiedenen Tischen nicht nur neue Spiele ausprobiert und gelernt werden. Auch Klassiker warten laut Pressemitteilung darauf, nostalgische Erinnerungen zu wecken. 16 Spieltische und zwei dezentrale Teststationen sind weitläufig verteilt. Ein Standortplan der einzelnen Stationen ist über das Internet abrufbar sowie auch an den jeweiligen Tischen angebracht.

An den Tischen finden sich Hygienehinweise und Mitmachregeln, die Verantwortung zur Teilnahme liegt bei den Spielenden selbst. Bevor die Tische von den Spielenden aufgesucht werden können, sollten diese zuerst eine der zwei Teststationen besuchen. Dort wird ein kostenloser Schnelltest angeboten. Bei einem negativen Corona-Test erhält die jeweilige Person einen „Spielepass“. Nach 15 Minuten Wartezeit kann gespielt werden. Des Weiteren bittet die städtische Jugendarbeit darum, die aktuell geltende Corona-Verordnung des Landes einzuhalten. Dies ist laut den Veranstaltern besonders wichtig, damit Kindern und Spielbegeisterten auch unter den aktuellen Umständen weiterhin solche Veranstaltungen angeboten werden können.

Die Jugendarbeit freut sich auf rege Teilnahme und darüber, Kindern, Jugendlichen und Familien eine sichere wie auch coronakonforme Möglichkeit zur Freizeitgestaltung bieten zu können.