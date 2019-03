Laupheim peilt fünften Sieg in Folge an

Der HRW Laupheim ist in der Handball-Württembergliga Süd im Heimspiel gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf darauf aus, seine Siegesserie von zuletzt vier Spielen weiter auszubauen. Spielbeginn am Samstag ist um 19.30 Uhr.

„Wir werden alles daran setzen, dieses Spiel für uns zu entscheiden“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Am vergangenen Wochenende haben wir noch mit unserer Wurfausbeute zu kämpfen gehabt. Das gilt es im Spiel gegen den Tabellenzehnten besser zu machen. Ansonsten haben wir wie die Wochen zuvor auch schon ein solides Spiel abgeliefert.“

Am vergangenem Wochenende gewann der HRW im Heimspiel gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn mit 29:27 (15:16). Dabei deckten die Gäste der SG über die kompletten 60 Minuten sehr offensiv. Beide Teams begegneten sich von Anfang an auf Augenhöhe. Keiner Mannschaft gelang es, davonzuziehen. Dafür spricht auch das knappe Pausenresultat von 15:16. Erst in den letzten zehn Minuten der Partie ging den Gästen wahrscheinlich aufgrund der kräftezehrenden Spielweise die Kondition aus und die Rot-Weißen machten den vierten Sieg in Folge perfekt. „Wir waren sehr überrascht, dass die SG Hegensberg-Liebersbronn ihre Abwehrstrategie über die komplette Spielzeit durchzieht“, so Laupheims Co-Trainer Klaus Hornung. „Das war dann zum Schluss aber auch ausschlaggebend dafür, dass wir uns doch noch durchsetzten.“

Pohl steht nicht zur Verfügung

Der HRW tat sich in der Vergangenheit häufig schwer gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf. Lediglich einen Punkt konnten die Laupheimer in den zurückliegenden drei Begegnungen gegen die HSG verbuchen. „Wir taten uns häufig in der Abwehr schwer“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. „Die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf verfügt über individuell starke Einzelspieler, die durch Auslösehandlungen ihren Angriff aufziehen.“ Besonders aufzupassen ist auf Peter Schnepf. Er wirft circa sechs bis acht Tore pro Spiel und gilt bei der Handballspielgemeinschaft somit als Topscorer. Zudem hatte Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf am vergangenen Wochenende spielfrei und somit genügend Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten. Nicht nur deshalb setzen die Rot-Weißen auf die Unterstützung der Fans beim Unternehmen Heimsieg. Robin Pohl, der immer noch nicht ganz fit ist, wird derweil HRW-Trainer Mihut Pancu noch nicht zur Verfügung stehen.