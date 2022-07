Drei Monate nach Laupheimer OB-Wahlkrimi: Gemeinderat ernennt Ingo Bergmann zum Amtsverweser

Ingo Bergmann wurde zum Amtsverweser in Laupheim ernannt. Der Laupheimer Gemeinderat hat drei Monate nach der OB-Wahl in seiner Sitzung am Montag über die Einsetzung des gewählten Oberbürgermeisters als Amtsverweser einstimmig entschieden. Das berichtet der SWR.

Bergmann hatte zuvor bereits angekündigt, dass er der Stadt ab dem 15. August zur Verfügung stünde. Sein Arbeitgeber, die Stadt Ulm, habe ihm Sonderurlaub für die Aufgabe als Amtsverweser gewährt. Die Einsetzung als Amtsverweser soll die Verwaltung entlasten, bis das Verfahren um die Oberbürgermeisterwahl abgeschlossen ist.

Streit um die OB-Wahl

Ingo Bergmann hatte die OB-Wahl am 24. April mit sieben Stimmen Vorsprung gewonnen. Zwar hatte das Regierungspräsidium Tübingen (RP) die Wahl Ende Juni als gültig bestätigt. Allerdings kann Bergmann aktuell nicht als Oberbürgermeister in das Amt eingesetzt werden, bis das Verwaltungsgericht Sigmaringen über die rechtskräftige Gültigkeit der Wahl entschieden hat.

Der unterlegene Kandidat Kevin Wiest klagt gegen die Entscheidung des RPs (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Laut Kommunalwahlgesetz darf nur der gewählte Kandidat zum Amtsverweser bestimmt werden.

Bergmann darf nun nach Auskunft der Stadt alle Funktionen des Oberbürgermeisters übernehmen und trägt auch dessen Titel. Er hat jedoch im Gemeinderat und in den beschließenden Ausschüssen kein Stimmrecht.

