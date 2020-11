Laupheim erhält weitere gynäkologische Praxis

Im Ärztehaus in der Eugen-Bolz-Straße eröffnet eine weitere gynäkologische Praxis. Das berichten die Sana Kliniken Landkreis Biberach in einer Pressemitteilung. Mit der Praxis baue das Sana MVZ Landkreis Biberach die ambulante Versorgung in Laupheim weiter aus, heißt es in dem Schreiben. Geleitet wird die neue gynäkologische Praxis von den Fachärzten Panagiotis Paporis und Ioannis Valinos.

„Die beiden Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe werden am Standort Laupheim künftig in Ergänzung zum bestehenden Angebot der Gemeinschaftspraxis Dr. Mangold das gesamte Spektrum der gynäkologischen und geburtshilflichen Vorsorge und Behandlung anbieten“, teilen die Sana Kliniken mit. Dazu hat das Sana Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Landkreis Biberach den Kassenarztsitz von Dr. Bernhard Beck übernommen, der die Praxis am bisherigen Standort in Biberach künftig als Privatpraxis weiterführen wird.

In Laupheim werde die Praxis das bereits vorhandene ambulante Leistungsspektrum im Bereich der Orthopädie, der Chirurgie sowie der Gastroenterologie, welches das Sana MVZ in den vergangenen Jahren vor Ort etabliert hat, bedarfsgerecht ergänzen, schreiben die Sana Kliniken. Ausgestattet ist die neue Praxis mit moderner Medizintechnik, sodass unter anderem sonografische Brustuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen zur gynäkologischen Vorsorge sowie zur Vorsorge in der Schwangerschaft durchgeführt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis soll in der individuellen Beratung zu sämtlichen hormonellen und hormonfreien Verhütungsmethoden liegen. Im Rahmen einer urogynäkologischen Sprechstunde können sich Frauen außerdem unter anderem zum Thema Beckenbodenschwäche und Inkontinenz beraten und behandeln lassen.

Der 38-jährige Ioannis Valinos ist Leitender Oberarzt am Sana Klinikum Biberach in der Gynäkologie und Geburtshilfe, zudem leitet er bereits seit 2018 die gynäkologische Praxis in der Zweigstelle des Sana MVZ in Bad Schussenried. Sein Kollege Panagiotis Paporis ist ebenfalls seit mehreren Jahren Leitender Oberarzt an der Frauenklinik in Biberach. Der 42-jährige Gynäkologe ist außerdem von der Deutschen Kontinenz Gesellschaft zertifiziert und somit Experte in Sachen Beckenbodenschwäche und Harninkontinenz. „Für eine umfassende Diagnostik und Therapie stehen die beiden Mediziner im engen Austausch mit den klinischen Kollegen, allen voran den Chefärzten der Frauenklinik Dr. Steffen Fritz und Privatdozent Dr. Dominic Varga“, heißt es in der Pressemitteilung. „Durch die Verzahnung der ambulanten und stationären Strukturen können bei Bedarf Experten verschiedenster Fachgebiete im Klinikum konsultiert und vermittelt werden. Zudem ermöglicht die Zusammenarbeit von Praxis und Klinikum eine nahtlose Betreuung von Patientinnen in allen Phasen der Schwangerschaft von der ersten Untersuchung über die Entbindung im Biberacher Geburtszentrum bis hin zur Nachsorge.“

„Wir freuen uns sehr, ab Januar für unsere Patientinnen in Laupheim da zu sein“, so Paporis und Valinos. „Der Bedarf in der Region ist da. Frauen müssen teils sehr lange auf Termine warten oder werden bisweilen als neue Patientinnen erst gar nicht mehr in einer Praxis aufgenommen. Daher war es uns ein Anliegen, die ambulante gynäkologische Versorgung vor Ort weiter zu stärken.“