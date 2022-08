Laupheim erhält 4,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau

Der Glasfaserausbau in der Region wird weiter vorangetrieben: Wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster und der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief jeweils in einer Mitteilung schreiben, erhält die Stadt Laupheim nun erneut Bundesmittel für den Breitbandausbau in Höhe von 4,7 Millionen Euro. Die Stadt hatte bereits vor Kurzem schon einen ersten Förderbescheid in Höhe von 8 Millionen Euro aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr erhalten.

„Noch einmal 4,7 Millionen Euro für Laupheims Breitbandausbau, das ist eine hervorragende Nachricht aus Berlin. Für die Perspektive des ländlichen Raums ist es wichtig, dass wir das von der CDU-geführten Bundesregierung eingeschlagene Tempo beim Breitbandausbau in der Fläche jetzt weitergehen“, wird Josef Rief in seiner Mitteilung zitiert.

„Die Ampelkoalition hat sich nicht weniger als die Modernisierung unseres Landes zum Ziel gesetzt. Flächendeckende Breitbandinfrastruktur ist ein wesentlicher Teil der Grundversorgung für Bürgerinnen und Bürger und ein Standortfaktor für Unternehmen – auch bei uns in Oberschwaben“, so der Abgeordnete Martin Gerster in seiner Mitteilung.

Mit der erneuten Förderzusage zur Erschließung von Adressen im südlichen Stadtgebiet von Laupheim mit den Teilorten Baustetten und Obersulmetingen erhöht sich die Fördersumme des Bundes auf knapp 12,7 Millionen Euro. Etwa 25 Millionen Euro werden insgesamt in den Ausbau investiert.