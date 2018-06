Laupheim bildet Brücken

27 Flüchtlinge leben seit Ende Januar im Personalwohnheim der Sana-Klinik in Laupheim. Der „Unterstützerkreis Flüchtlinge – Brücken bilden“ kümmert sich mit Hilfe von Sozialarbeiterin Anja Harter um die Menschen aus Syrien, Eritrea, Albanien, Serbien und dem Kosovo. „Es geht vor allem darum, ihnen zu helfen, den Alltag möglichst selbstständig zu bewältigen“, sagt Anja Harter.

Vor wenigen Monaten war die Welt für Saaed und Amina und ihren achtjährigen Sohn Schergo noch in Ordnung. Sie lebten mit den Eltern und weiteren Angehörigen in Syrien in einem kleinen Bergdorf, in dem jeder jeden kennt und über Jahrzehnte Freundschaften gewachsen sind. Dann kamen der Krieg und die IS-Terroristen, und nichts mehr war in Ordnung. Saaed, Amina und Schergo ergriffen zu Fuß mit ein paar Habseligkeiten im Gepäck die Flucht – und ließen viele lieb gewonnene Menschen zurück. „Wir wissen nicht, was mit unseren Eltern und Verwandten ist, wo sie sind und ob sie noch leben“, erzählen sie. „Wir wollten einfach nur weg.“ Die erfolgreiche Flucht einer Verwandten habe ihnen Mut gemacht, diesen Schritt ebenfalls zu wagen.

Wochenlange Odyssee

Um nicht aufzufallen, marschierten sie über ungezählte Kilometer im Schutz von Wäldern in Richtung Grenze. „Es war sehr gefährlich“, sagen sie. Den detaillierten Verlauf ihrer wochenlangen Odyssee können und wollen sie nicht erzählen. „Sie haben Angst“, erklärt der Dolmetscher – Angst davor, zurückgeschickt zu werden, und Angst um ihre Angehörigen, falls diese noch in der Heimat sind. Zu Fuß, in Autos und Lastwagen seien sie unterwegs gewesen und schließlich vor drei Monaten in Deutschland gelandet. Dort wurde die Familie zunächst in Flüchtlingslagern in Regensburg und Karlsruhe untergebracht, ehe der Weg über Biberach nach Laup- heim führte.

Zu dritt teilen sie sich im Personalwohnheim der Sana-Klinik ein Zimmer, das mit dem Nötigsten ausgestattet ist, was man zum Leben braucht: Betten, Schränke, Tische, Stühle, Herd, Kühlschrank. „Alle Zimmer in dem Wohnheim sind gleich groß. In jedem sind drei Menschen untergebracht“, berichtet Anja Harter. Die Sozialarbeiterin vom Fachbereich Eingliederung im Landratsamt betreut die Flüchtlinge – zusammen mit dem Laupheimer „Unterstützerkreis Flüchtlinge – Brücken bilden“, dem bereits etliche Dutzend ehrenamtliche Helfer angehören.

Große Hilfsbereitschaft

Der Helferkreis hat mehrere Gruppen gebildet, die die Neuankömmlinge in verschiedenen Bereichen unterstützen. In jeder Gruppe gibt es einen hauptverantwortlichen „Kümmerer“. Bei den Behördengängen ist das zum Beispiel Nicole Hentschke. „Es ist toll, wie groß die Hilfsbereitschaft hier in Laupheim ist“, sagt sie. „Unglaublich viele kommen mit ihren Angeboten auf uns zu. Es ist gar nicht so leicht, das alles zu organisieren und zu koordinieren.“ Das zeigte sich auch am vergangenen Samstag bei einem ersten Treffen im vierten Obergeschoss des Personalwohnheims der Sana-Klinik, das dazu dienen sollte, dass sich Helfer und Flüchtlinge bei Kaffee und Kuchen gegenseitig kennenlernen. „Mit so vielen Helfern hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Hentschke. Das führte dazu, dass der verzweigte Flur etwas überfüllt war und der geplante Ablauf ein wenig durcheinander geriet. „Wir sind ja noch in der Anfangsphase“, erklärte Anja Harter gegenüber der SZ. Bis zum Informationsabend am 27. Februar im evangelischen Gemeindehaus werde man schon ein Stück weiter sein im Bemühen, ein gutes System zu finden.

Geschenke für die Kinder

Am Samstag begrüßte Diakon Dietmar Oppermann die Teilnehmer, und für alle neun Flüchtlingskinder gab es zu deren Freude jeweils ein Willkommensgeschenk, das die Frauen des Laupheimer Unternehmerkreises (LUK) organisiert hatten. „Für die Flüchtlinge geht es nun erstmal darum, ein bisschen anzukommen und sich ein Stück weit in ihrer Umgebung einzurichten“, sagt Anja Harter. Sie selbst war dabei auch als Stadtführerin aktiv. „Es ging darum, den Menschen zu zeigen: Wo kann ich einkaufen? Wo ist der Bahnhof, wo das Rathaus? Damit sie ihren Alltag möglichst selbstständig bewältigen können.“ Darüber hinaus gelte es zu schauen, dass die Kinder in den Schulen und Kindergärten untergebracht werden. „Wir sind gerade in den Anmeldeprozessen“, sagt Anja Harter.

Insgesamt habe sie den Eindruck, dass die Stimmung unter den Flüchtlingen in Anbetracht der belastenden Erlebnisse relativ gut sei und auch das Miteinander ganz gut funktioniere. Auch Saaed und Amina sind zufrieden in Laupheim, wenngleich es ohne die Verwandten und Freunde „ein bisschen langweilig“ sei. „Aber Deutschland ist gut“, betonen sie, „auch unser Sohn ist glücklich. Ihm gefällt es hier.“ Und Schergo hat auch einen großen Traum: „Er möchte irgendwann studieren.“