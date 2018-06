Laupheim bezwingt zu Hause Reinstetten

Der Fußball-Verbandsligist Olympia Laupheim hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung gegen den Bezirksligisten Reinstetten auf dem heimischen Kunstrasen mit 5:0 (0:0) gewonnen.

In der ersten Halbzeit war Laupheim überlegen, nutzte aber seine Torchancen nicht. Zudem zeigte SVR-Torhüter Dominik Gertler einige gute Paraden. In Hälfte zwei erzielten die Laupheimer dann fünf Treffer in regelmäßigen Abständen. Die Tore markierten Marcel Schwarzmann per Foulelfmeter, Simon Hammerschmied, Thomas Graf, Zugang Tim Maier und Matthias Wesolowski.