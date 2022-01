Laupheim bekommt neuen Musikschulleiter

Nach 36 Jahren im Amt gibt Richard Brenner als Leiter der städtischen Musikschule sein Amt weiter an Tim Beck. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt.

Das hat der langjährige Leiter an der Musikschule bewegt

Brenner, der seit 1986 die Geschicke der Musikschule Gregorianum leitet, verabschiedet sich in den Ruhestand. Unter seiner Leitung erwarb die Musikschule Gregorianum einen ausgezeichneten Ruf, wobei dort der musikalische Nachwuchs vielfältig gefördert wurde. So reiche das Unterrichtsangebot vom Musikgarten für die Allerkleinsten bis zur berufsvorbereitenden Musikausbildung sowohl in Klassik, aber auch in der Jazz-, Pop- und Rockmusik.

Ab 1. August kommt der neue Leiter

Der Multiinstrumentalist Brenner habe darüber hinaus zahlreiche Musikprojekte ins Leben gerufen, wobei unter ihm ebenso das Laupheimer Salonorchester entstanden sei. Letzteres werde er auch weiterhin begleiten. Sein Nachfolger an der städtischen Musikschule ist Tim Beck, der bisher Leiter der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen ist. Tim Beck wird ab 1. August die Leitung in Laupheim übernehmen.