Laupheim bekommt Bronze bei „StadtGrün naturnah“

Anerkennung für die Stadt Laupheim: Sie wurde jetzt mit Bronze bei „StadtGrün naturnah“ ausgezeichnet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Mit dem Label, das vom Bündins „Kommunen für biologische Vielfalt“ verliehen wird, werden Städte und Kommunen ausgezeichnet, die sich vor allem für den Erhalt der Biodiversität und den Schutz der Artenvielfalt engagieren. Zu den Neuzertifizierten zählt neben Laupheim auch Bad Säckingen, Emden, Geestland, Haldensleben, Pforzheim und Plön. Ausgezeichnet wurde die Stadt Laupheim für den vielfältigen Einsatz rund um das Thema Biodiversität. Seien es die Umgestaltung von vormals artenarmen Flächen hin zu biodiversen Blühflächen, die Pflanzung von alten Obstbaumsorten oder die ökologische Aufwertung und Erlebbarkeit von Fließgewässern, wie dies an der Rottum in Laupheim und in Baustetten umgesetzt wurde – mit diesen Schritten für mehr Biodiversität überzeugte Laupheim bei dem Label-Verfahren. Auch punktete die Stadt mit Pflanzaktionen, wie auch Naturlehrpfade sowie durch die stärkere Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für das Thema Biodiversität. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Gerade Oberbürgermeister Gerold Rechle war das Thema Biodiversität eine Herzensangelegenheit, schließlich ist es wichtig, auch die heimische Artenvielfalt möglichst zu schützen und zu fördern. Die Auszeichnung ist ein Beweis, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind“, sagt Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind.