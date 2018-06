„Laupfrosch“ hält 114 Angebote bereit

Langeweile im Sommer? Das kann in Laupheim nicht passieren, denn seit mehr als 20 Jahren sorgt das von der Stadt, dem Kinderschutzbund und der „Schwäbischen Zeitung“ initiierte Ferienprogramm „Laupfrosch“ für Spiel und Spaß. 114 Angebote gibt es dieses Mal. Am Donnerstag, 14. Juni, wird das Programm im Internet veröffentlicht. Unter www.laupheim. ferienprogramm-online.de kann es aufgerufen werden.

Jedes Angebot wird beschrieben, mit detaillierten Angaben zu Termin, Treffpunkt, Altersgruppe, Kosten und so weiter. Bei Interesse lässt sich die jeweilige Veranstaltung „vormerken“. Dann wandert sie in eine persönliche Auswahlliste.

Über den Anmelde-Button geht es zu den Erläuterungen, nach welchen Regeln die Anmeldung läuft. Sämtliche Plätze werden per Losverfahren des Computers vergeben. Achtung: Für jedes Kind – auch für Geschwister – ist ein eigenes Anmeldeformular erforderlich.

Anmeldungen sind bis Dienstag, 26. Juni, möglich. Auf dem digitalen Anmeldeformular lassen sich die persönlichen Wunschveranstaltungen priorisieren. Das erhöht die Chancen, dass Kinder und Jugendliche dort mitmachen dürfen, wo sie besonders gern dabei sein möchten.

Auch dieses Jahr besteht die Möglichkeit, Kinder mit einer leichten geistigen Behinderung und Down-Syndrom bei Veranstaltungen des Ferienprogramms betreuen zu lassen, so dass auch sie daran teilnehmen können und die Eltern ein wenig entlastet sind. Bei Bedarf bitte einfach auf dem Anmeldeformular unter „Bemerkung“ angeben. Diese Anmeldungen können bei der Auslosung der Plätze jedoch nicht bevorzugt behandelt werden.

Wer sich anmeldet, erhält per Mail eine Eingangsbestätigung mit einer Anmeldenummer. Mit dieser Nummer, seinem Namen und Geburts-datum kann man vom 2. Juli an auf der Internetseite nachschauen, in welchen Veranstaltungen man einen Platz erhalten hat, in welchen nicht, und wo man auf der Warteliste steht. Dazu einfach den Button „Platzvergabe“ drücken. Am 2. Juli werden zudem alle Kurse, in denen noch Plätze verfügbar sind, auf der Startseite von www.laupheim.ferienprogramm- online.de veröffentlicht.

Die Teilnehmerausweise müssen in der Zeit vom 2. bis 9. Juli im Rathaus Laupheim, Zimmer 1, abgeholt und bar bezahlt werden. Werden Ausweise innerhalb dieser Frist nicht abgeholt, so gehen die Plätze an Kinder auf den Wartelisten.

Für alle Angebote, die von Veranstalterseite kostenfrei sind, erheben die „Laupfrosch“-Organisatoren einen Euro Schutzgebühr pro Teilnehmer. Das Geld, das auf diese Weise zusammenkommt, ist für einen guten Zweck bestimmt.

Wer keine Möglichkeit hat, das „Laupfrosch“-Programm im Internet zu lesen und sich online anzumelden, erhält die notwendigen Informationen an der Rathauspforte auf Papier und kann sich persönlich bei Elia Heinzelmann anmelden. Sie ist Ansprechpartnerin bei Fragen zum „Laupfrosch“-Programm (Telefon: 07392/704213; elia.heinzelmann @laupheim.de). Bei ihr sollten sich Kinder, die an einem Termin verhindert sind, bitte auch wieder abmelden. So eröffnen sie einem anderen Kind die Chance zum Mitmachen.