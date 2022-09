Laupfrösche der ADTV Tanzschule Gutzmann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 5. September trafen sich 15 Laupfrösche zum Tanzen in der Ulmer Straße und niemand der Tänzer*innen hatte einen Knoten in den Beinen! Nach einem leichten Warm Up ging es mit einer Choreografie zum aktuellen Hit „We could be together“ zur Sache. Eifrig wurden die einzelnen Schritte geübt und zu einer kleinen Show zusammengefügt. Für Verpflegung in den Pausen war zum Glück auch gesorgt. Am Ende präsentierten die Kids stolz das Erlernte den Eltern, um dann noch weitere sonnige Ferientage zu genießen.