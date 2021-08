Laupfrösche basteln beim Kinderschutzbund

Beim Ferienprogramm „Laupfrösche“ des Laupheimer Kinderschutzbunds haben 14 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren unter Anleitung von vier Betreuerinnen tolle Sachen gebastelt. Es wurden gemeinsam Windspiele in klein und groß aus Wolle in verschiedenen Farben, Perlen und Federn gebastelt. Am anderen Tisch haben die Kinder unter Anleitung Ketten aus Lederherzen mit verschiedenem Schmuck sowie Schlüsselanhänger mit Motiven aus Perlen und Glitzer erstellt. Dann war Pause angesagt, da gab es Getränke und gute Muffins. Nach einer Weile ging es weiter mit basteln. Es wurden noch kleine Glasflaschen und Dosen verziert mit bunten Papierstreifen . Auch unser Tisch-Kicker kam zum Einsatz. Die Freude der Kinder war groß. Sie genossen es, in freier Natur zu sein.