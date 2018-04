Laster kracht in Rettungswagen – Drei Verletzte

Drei Verletzte hat ein schwerer Unfall am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Achstetten und Stetten direkt an der Abfahrt von der B30 gefordert. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt, eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen werden.

(Foto: Axel Pries)

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Straße war mehr als eine Stunde lang gesperrt. Das Besondere: Beteiligt war auch ein Rettungswagen des ASB.

Lastwagen schiebt Rettungswagen in die Leitplanke

Der Unfallort an der Einmündung der Abfahrt in die Unterholzheimer Straße – kurz hinter dem Kreisverkehr der Auffahrt zur Bundesstraße – bot nach dem Zusammenstoß einen dramatischen Anblick: Der eine Beteiligte, ein kleinerer Baustellenlastwagen, hatte den Rettungswagen in der Seite gerammt, umgekippt und dann in die Leitplanke geschoben, wobei auch das große Straßenschild mit umknickte.

Ist der Rettungswagen-Fahrer der Unfallverursacher?

Nach Angaben der Polizei hatte allerdings der 41-jährige Fahrer des Rettungswagens den Unfall verursacht. Das Fahrzeug war nicht auf Einsatzfahrt von der B30 gekommen und dann in Richtung Achstetten abgebogen, ohne die Vorfahrt des Lastwagens zu achten. Aus Richtung Achstetten kam in dem Moment der Lastwagen auf der Fahrt gen Stetten. Die 26-jährige Beifahrerin des Rettungswagens musste von der Feuerwehr durch die Frontscheibe befreit werden. Nach Angaben der Polizei kam sie mit leichten Verletzungen davon, während Michael Mutschler, der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, von schweren Verletzungen sprach.

(Foto: Axel Pries)

Eine weitere Person im Rettungswagen und der Fahrer des Lastwagens kamen mit leichten Verletzungen davon. „Das war Glück im Unglück“, kommentierte anschließend Michael Mutschler das Geschehen angesichts des zerstörten Rettungswagens.

