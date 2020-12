„Last Minute“-Geschenke trotz Lockdown

Eine Grundregel der heutigen Gesellschaft lautet: Verschenke zu Weihnachten alles Erdenkliche, aber keine Socken! Eigentlich schade, denn Socken können sehr praktisch sein. Spaß beiseite: In einer Woche ist Heiligabend, und wer noch nicht alle Präsente beisammen hat, gerät ins Schwitzen, denn durch den Lockdown sind die Einkaufsmöglichkeiten begrenzt. Online bestellen macht nicht so viel Spaß wie selbst etwas aussuchen – ganz zu schweigen von den verlängerten Lieferzeiten jetzt vor Weihnachten.

Die Redaktion Laupheim hat sich deshalb ein paar „Last Minute“-Geschenktipps überlegt, die einfach umzusetzen sind, eine persönliche Note haben – und über die sich der oder die Beschenkte ganz sicher freut.

Selbstgemachte Badebomben sorgen für Entspannung

„In den Drogeriemärkten ist die Auswahl an wunderbar duftenden Badezusätzen oder Duschgels groß“, meint etwa Redaktionsassistentin Barbara Braig. „Aber etwas Selbstgemachtes ist noch besser – man bestimmt selbst, welche Zutaten man verwendet und wie man das Ganze dekoriert.“ Sie empfiehlt selbstgemachte Badebomben. Die Grundzutaten gibt’s auch zu Lockdown-Zeiten, sie sind in Supermärkten, Drogerien oder Apotheken erhältlich.

So geht’s: 200 Gramm Natron, 100 Gramm Zitronensäure und 50 Gramm Speisestärke gut vermischen. 40 Gramm Kokosöl erwärmen, damit es sich verflüssigt, abkühlen lassen und mit ätherischen Ölen nach Wunsch vermischen. Tipp: Lavendel beruhigt, Zitrusnoten heitern auf. Nun das Öl vorsichtig und langsam zu den trockenen Zutaten geben und mischen. Mit Lebensmittelfarbe kann man ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Hübsch sehen auch Blüten oder Gewürze aus, die man in die Mischung einarbeiten oder oben drüber streuen kann. Zum Aushärten drückt man den „Teig“ fest in kleine Förmchen (Frischhaltefolie verhindert ein Ankleben).

Wer sein Geschenk besonders weihnachtlich gestalten möchte, drückt die Masse in Plätzchenformen und bindet am Ende noch ein hübsches Schleifchen um den Geschenkkarton. Detaillierte Rezepte gibt’s massig im Internet.

Bascetta-Sterne für den Weihnachtsbaum

Was wären all die Geschenke ohne einen Weihnachtsbaum, unter dem sie zu finden sind. Damit der Baum vielleicht nicht ganz so trist aussieht, kann Weihnachtsschmuck helfen – natürlich zum selber Basteln. Wenn der Schmuck nicht an den eigenen Baum soll, freuen sich bestimmt Großeltern oder Freunde darüber. Volontärin Verena Pauer hat einen besonderen Bastelvorschlag: „Vor ein paar Jahren hat mir eine Freundin einen Bascetta-Stern geschenkt. Seitdem hängt der jedes Jahr am Weihnachtsbaum neben den Christbaumkugeln.“

Benötigt wird dazu nur buntes Papier, dann wird gefaltet. Gestal- tet werden können die Sterne in allen Farben. Welche davon weihnachtlich sind, kann in der Familie gerne ausdiskutiert werden. Anleitungen gibt es viele. Besonders hilfreich sind aber die vielen Videos, die es zur Herstellung des hübschen Christbaumschmucks im Internet gibt.

Fröbelsterne für die bunte Ergänzung

Wem der Weihnachtsbaum dann noch nicht bunt genug ist, dem empfiehlt Volontär Simon Schwörer Fröbelsterne aus buntem Papier. „Der Vorschlag dafür kommt eigentlich von meiner Verlobten“, gibt er zu. Trotzdem haben ihn und auch schon viele andere Beschenkte vor allem die hübsche Optik der Bastel-sterne überzeugt.

Fröbelsterne machen sich gut als Christbaumschmuck. (Foto: Simon Schwörer)

Allerdings braucht es für die Sterne, die aus Papierstreifen gefaltet werden, ein bisschen Zeit und Übung. Also genau die richtige Beschäftigung während der Weihnachtsferien im Lockdown. Auch bei diesen Sternen empfiehlt es sich, eines der zahlreichen Videos im Netz anzuschauen. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, was zu beachten ist.

Nervenkekse für Bastel-Verweigerer

Wer beim Basteln weder Talent noch Spaß hat – so wie Redakteurin Helen Belz –, der kann sich an etwas Gebackenem versuchen. „Gerade nach so einem Jahr braucht man was für die Nerven“, sagt sie und hat sich deshalb für Nervenkekse nach einem Rezept von Hildegard von Bingen entschieden. Die Gewürzmischung aus Muskatnuss, Nelken und Zimt soll beruhigend und wärmend wirken. Rezepte dazu gibt es reichlich im Internet.

Wer nicht die bereits gebackenen Kekse verschenken will, kann die trockenen Zutaten auch in ein dekoratives Glas schichten, das Rezept dazu ausdrucken und mitschenken. Dann muss der Beschenkte nur noch die frischen Zutaten ergänzen und hat bis dahin eine schöne Dekoration für das Küchenregal.

Gebrannte Mandeln für das Weihnachtsmarkt-Feeling

Auch Sekretärin Sandra Schwarz hat Kulinarisches zu bieten: „Gebrannte Mandeln gehen schnell, schmecken lecker und duften nach Weihnachtsmarkt“, sagt sie. „Und die Zubereitung ist einfach.“ Dafür werden 100 Milliliter Wasser mit 200 Gramm Zucker und einer Prise Salz in einer Pfanne erhitzt. Dann kommen Vanillezucker und eine Prise Zimt dazu. Auch ein Schuss Amaretto oder wahlweise etwas Kardamon oder Chilipulver passt zum Rezept – je nach Gusto.

Wenn die Masse kocht, 200 Gramm ungeschälte Mandeln hinzufügen und köcheln, bis das Wasser ganz verdunstet ist. Die Mandeln sollten nun gleichmäßig mit der Zuckermasse überzogen sein. Zum Trocknen werden die Mandeln am besten auf ein mit Backpapier belegtes Blech gelegt. Damit sie nicht zusammenkleben, sollten sie sich nicht berühren. Verpacken kann man die kleine Leckerei zum Beispiel in ein mit Tannenzweig und Papierbändern dekoriertes Einmachglas.

Und für den Hund??

Die Familie ergötzt sich an Christstollen und „Bredla“ – und der Hund? Guckt zu, schmachtet und hätte auch gern was zu naschen zum Fest. Für „Lennie“, den Golden Retriever von Redakteur Roland Ray, geht dieser Wunsch heuer in Erfüllung. Frauchen und Herrchen haben Leberwurstplätzchen für ihn gebacken. Mmmh – der schiere Genuss!

„Lennie“ im Leberwurstplätzchen-Glück. (Foto: privat)

Man nehme 250 Gramm Leberwurst, 250 Gramm Vollkornmehl, 50 Gramm kernige Haferflocken und 200 Milliliter Milch oder Wasser oder halb-halb. Alle Zutaten miteinander verrühren. Dann mit Förmchen ausstechen (bei uns gibt’s Kleeblätter, Glückspilze und Elche). Der ausgerollte Teig sollte etwa fünf Millimeter dick sein. Bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze etwa 20 Minuten backen. Die Plätzchen sollte man selbstverständlich sparsam verfüttern; sie eignen sich im Übrigen trefflich, um den Hund nach erfolgreichen Übungen zu belohnen. „Lennie“ meint, sie wären auch ein Lecker-Schmecker-Weihnachtsgeschenk für die Vierbeiner unserer zweibeinigen Freunde.