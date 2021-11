Lange Lebenslinien für die Musik

„Lebenslinien“ – so lautete das Motto des Ehrungsabends, den der Musikverein Obersulmetingen in der Untersulmetinger Mehrzweckhalle veranstaltet hat. Dabei ist manche lange Lebenslinie für die Musik gewürdigt worden.

Die Veranstaltung ersetzte zwei Ehrungsreigen, die ansonsten im Rahmen des Weihnachtskonzerts abgehalten werden. Im Vorjahr war dies coronabedingt ausgefallen, ob es in diesem Jahr wird stattfinden können, ist noch offen. Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Biberach, überreichte die Urkunden und Ehrennadeln, assistiert vom Musikvereinsvorsitzenden Christoph Engel. Dazwischen unterhielt das Blasorchester die etwa 80 Gäste mit Musikstücken, an der Leinwand waren Bilder und ein Film aus den vergangenen 50 Jahren zu sehen.

Viel mehr als nur musiziert haben vier Männer während ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft in der Kapelle. So war Walter Jerg 13 Jahre lang Vorsitzender des Vereins gewesen und habe diesen durch schwierige Zeiten geführt. Sein Bruder Ewald Jerg habe sich mit Sachverstand mit der Lösung technischer Probleme beschäftigt, etwa als Festwirt beim Zeltfest, sagte der Laudator. Karl Buchers Leidenschaft sei nicht nur das Tenorhorn, sondern auch die Geschichte: Er sei Chronist und als Jäger und Sammler von Bildern aus der Vereinsgeschichte aktiv. Und Günther Werz habe den Titel „Mister Musikverein“ verdient: Er ist Chef des Musikerheims und gleichzeitig eine Art Hausmeister, Koordinator der Veranstaltungen dort und stets als Schaffer an vorderster Front. Alle vier erhielten die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief des Blasmusikverbandes.

Seit 40 Jahren ist Gerhard Jud bei den Musikern. Der Marschtrommler habe in jungen Jahren das Schlagzeugregister geformt und junge Musiker ausgebildet. Zudem sorgt er mit seiner Büttenrede jährlich für den Höhepunkt des Rosenmontagsballs. Auch er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Die Zwillingsschwestern Nadja und Vanessa Hensinger spielen seit jeweils 30 Jahren im Obersulmetinger Orchester. Dafür bekamen sie die Ehrennadel in Gold mit Urkunde.

Die Ehrennadel in Silber für 20-jähriges Musizieren verdienten sich Kevin Braunger, Ramona Maucher, Alexander Mayer, Jaqueline Schneider, Sandra Schneider (in Abwesenheit), Melanie Stöhr, Janina Triska, Maria-Theresa Werner, Christoph Werz und Evelyn Werz. Für zehnjähriges Musizieren gab's die Ehrennadel in Bronze für Simon Braig, Sina Brehm, Florian Bucher, Hannah Engel, Lukas Gretzinger, Alexander Humm, Sigrid Mohr-Grohmann, Julian Neuburger und Annalena Scherer. Die gleiche Ehrung ging auch an Norbert Schick, der seit zehn Jahren die passiven Mitglieder im Vereinsausschuss vertritt.

Eine vereinsinterne Auszeichnung gab es für Dirigent Hans Mohr, der seit 20 Jahren die musikalischen Geschicke des Orchesters führt - und dies noch möglichst lange tun möge, wie der Vorsitzende sagte.