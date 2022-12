Landwirte sind verärgert über Saatkrähen-Kolonien

Trotz Vergrämungs- oder Umsiedlungsaktionen: Die Saatkrähen werden Laupheim auch im kommenden Jahr beschäftigen. Die Maßnahmen im Stadtgebiet zeigen Wirkung, die Zahl der Nester hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Es scheint aber, dass die Krähen ihre Kolonien auf die Teilorte und Nachbargemeinden verlagern.

Über Jahrzehnte viel Geld investiert

Dass Saatkrähen zwar außerordentlich schlaue, aber mitunter nervige Tiere sind, ist für die meisten Laupheimer Bürger kein Geheimnis. Seit drei Jahrzehnten nimmt die Stadtverwaltung viel Geld in die Hand, um die Vögel aus der Innenstadt zu vertreiben. Mal mit größerem, mal mit geringerem Erfolg. Allein seit dem Jahr 2017 gab sie 340.000 Euro für die Umsiedlung der Krähenkolonien aus. Und auch für das kommende Jahr plant die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 50.000 Euro.

Zumindest was die Bereiche Friedhof, Gregorianum, Höhenanlage und Schlosspark betrifft, hatten die Vergrämungs- und Umsiedlungsmaßnahmen seit 2017 durchaus Erfolg, die Anzahl der Nester konnte im Innenstadtbereich von 680 im April 2016 auf null reduziert werden. Auch deshalb, weil Anfang Februar vor dem Beginn der Vergrämung durch Falkner Leo Mandlsperger 113 Nester entnommen wurden. Diese große Anzahl von Nestern im Innenbereich ist wohl der Nachbrut von Rückkehrern geschuldet.

Wo die Saatkrähen jetzt nisten

Die größte Krähenkolonie befindet sich seit 2018 im Grundgraben „Hier unternimmt die Stadt keine Falknerei“, erklärte die Sachgebietsleiterin Umwelt, Ulrike Stöhr, im Umweltausschuss des Gemeinderats. Dennoch habe sich die Zahl der Brutpaare dort von 600 im April 2020 auf 274 in diesem Jahr deutlich verkleinert. Sie sprach von einer nachhaltigen Vergrämung der Vögel durch den Falkner.

Peter Hertenberger (Freie Wähler) nannte es dagegen von einer „Never Ending Story“. Die Vergrämung sei zwar sinnvoll, „aber in den Ortsteilen herrscht die Meinung vom St. Florians-Prinzip: Da gibt es mittlerweile eine massive Belästigung durch die Krähen.“ So nisten fast 200 Brutpaare mittlerweile am Radweg auf Höhe der B30-Anschlussstelle Laupheim Süd.

Felder kahl gefressen: Biolandwirte verärgert

Er sei von einem Biolandwirt kontaktiert worden, „dem haben die Saatkrähen das Feld kahl gefressen. Der Biobauer ist existenziell betroffen“, berichtete Hertenberger. Geholfen habe nur beschießen, dies sei durch Wohnbebauung nur eingeschränkt möglich. Hier müsse man überlegen, ob man das aufweicht, forderte Hertenberger.

Seit fünf Jahren sorgt Falkner Leo Mandlsperger, hier mit seinem Wüstenbussard Troll, dafür, dass die Bäume in der Innenstadt frei von Saatkrähennestern sind. (Foto: Philip Hertle)

In die gleiche Kerbe schlug Peter-Paul Bochtler (Freie Liste) „Das betrifft nicht nur die Biolandwirte“, berichtete er aus eigener Erfahrung. „Diese Vielzahl an Vögeln muss dezimiert werden.“

Auch Clemens Graf Leutrum von Ertingen (CDU) lobte die Bemühungen der Stadt, ist aber überzeugt: „Ich glaube, dass eine Kartierung notwendig wäre, welche die gesamte Raumschaft abbildet.“

Falkner kann Verlagerung des Problems nicht zustimmen

Spricht man mit Falkner Leo Mandlsperger, hat dieser eine durchaus differenzierte Sicht auf die Situation in und rund um Laupheim. In der Innenstadt habe man durch den Einsatz seiner Greifvögel einzelne Nistversuche unterbinden können. Im Grundgraben wäre es seiner Ansicht nach zudem möglich, die Vögel noch weiter stadtauswärts zu vergrämen. Dies sei jedoch aufgrund Flugsicherheit am Flugplatz nicht möglich.

Wie wollen die über die Krähen entscheiden, ohne dass sie wissen, wie aufwändig die Vergrämung ist? Falkner Leo Mandlsperger

Der Verlagerung des Krähenproblems kann er nicht zustimmen: „Die Krähen sind raus aus der Stadt, im Umland. Sie gehören auf die Feldgehölze“, erklärt der Falkner. Zudem bewegten sich die Saatkrähen über ein großes Areal – Nist und Fressgebiete lägen oft weit auseinander. Doch die Vögel vermehrten sich rasend, so Mandlsperger. „Und die Landwirte randalieren, weil sie Biomaiskeimlinge vom Feld wegfressen.“ Hier müssten sich die Genehmigungsbehörden etwas einfallen lassen. „In Deutschland hält man sich zur Gaudi ja auch ein paar Rudel Wölfe. Und die Schäfer bekommen eine Ausgleichszahlung für jedes gerissene Schaf.“

Falkner vermisst Konzept der Naturschutzbehörden

Seiner Beobachtung nach sei die Sache ganz einfach. „Ähnlich wie bei den Rehen, kennen wir die Anzahl der Nistpaare ganz genau. Und dort gibt es einen Abschussplan, um die Population auf einem vernünftigen Stand zu halten“, so Mandlsperger. Nur zu den Naturschutzbehörden sei dies seiner Meinung nach so noch nicht durchgedrungen. „Ich mach das seit 13 Jahren und vom Regierungspräsidium oder auch vom Regierungsbezirk Oberbayern und Schwaben kam noch nie jemand vorbei und hat sich das vor Ort angeschaut“, sagt Mandlsperger. „Wie wollen die über die Krähen entscheiden, ohne dass sie wissen, wie aufwändig die Vergrämung ist?“

In Laupheim sei er dagegen froh, kompetente Ansprechpartner zu haben. „Frau Stöhr weiß ganz genau, was da draußen abgeht“, erklärt der Falkner. Und so wird er auch im Frühling wieder nach Laupheim kommen, um eventuell wieder in der Stadt brütende Saatkrähenpaare mit seinen Greifvögeln ins Umland zu vertreiben.