Landfrauen „bewegen die Gesellschaft“

„ Leben ist Bewegung“ – so hat das Motto des „Begegnungstags für Frauen in Stadt und Land“ im katholischen Gemeindehaus in Laupheim gelautet.

Rita Braunger, Mitglied im Zweigverein des Katholischen Frauenbundes in Laupheim und stellvertretende Bundesvorsitzende der Landfrauenvereinigung, freut sich über die zahlreichen Besucherinnen: „Dankeschön, dass Sie sich haben bewegen lassen, heute zu kommen.“ Zum 65. Mal fand heuer der Begegnungstag in Laupheim statt. 26 Mal hat ihn Rita Braunger schon organisiert.

Früher sei dieser Tag oft der einzige im Jahresablauf einer Bäuerin gewesen, an dem sie sich Zeit genommen habe, einmal die Arbeit liegen zu lassen und sich mit anderen Frauen zu treffen, erzählt Rita Braunger. Da es heutzutage nur noch wenige „reine“ Bäuerinnen gäbe, sei der Tag von „Landfrauentag“ umbenannt worden zum „Begegnungstag für Frauen in Stadt und Land“.

Im Vortrag sprach Diplom-Theologin Birgit Bronner, welche spontan für die erkrankte Referentin Margret Schäfer-Krebs eingesprungen war, zum diesjährigen Thema der Treffen der Landfrauenvereinigungen, „Leben ist Bewegung“.

Er komme immer ausgesprochen gerne zum „Landfrauentag“, sagte Oberbürgermeister Gerold Rechle, „aber nicht nur wegen dem leckeren Zopfbrot“. Hinter dem Wort Bewegung stecke viel mehr, als auf den ersten Blick vermute, so Rechle. Es gäbe verschiedene Interpretationen. Zum Beispiel aktive und passive Bewegung, aber auch innere Bewegung, wie Ergriffenheit oder Erregung. Oft reiche schon eine ganz kleine Bewegung aus, um Großes zu bewirken. „Auch die Landfrauen sind eine Bewegung, sie bewegen etwas im Leben ihrer Mitglieder, sie bewegen die Gesellschaft, sie bringen durch ihre Impulse Bewegung in politische Prozesse – bleiben Sie mit uns in Bewegung.“

„ Was verstehen wir eigentlich unter Bewegung“, regte Birgit Bronner gleich zu Beginn ihres Vortrages zum Nachdenken an. Das menschliche Leben entstehe durch Bewegung, indem sich die Samenzelle auf die Eizelle zubewege, so Bronner. Der Mensch bewege sich permanent, er atme und das Herz schlage auch, wenn er sich in Ruhe befinde, und man sei innerlich durch Gedanken und Überlegungen in Bewegung. Bewegung gehöre von Beginn des Lebens eines Menschen mit dazu, etwa, wenn ein Kleinkind erst robben und dann laufen lerne. Das Wort Bewegung finde sich auch häufig im Sprachgebrauch wieder.

Pausen sind wichtig

Bewegung sei die Voraussetzung für das Funktionieren des Menschseins. Besonders deutlich werde dies, so Bronner, wenn körperliche Funktionen eingeschränkt seien, dann drohten Krankheiten. Schon der griechische Arzt Hippokrates habe gesagt: „Das Gehen ist des Menschen beste Medizin.“ Aber beim Gehen erfordere auch der Leib sein Recht. Pausen müssen eingelegt werden, eventuell gesteckte Ziele zurückgeschraubt werden.

Wer sich auf den Weg mache wüsste oft nicht genau was auf ihn zukomme, so die Referentin weiter. „ Wie gehen wir damit um, wenn wir uns auf einem Irrweg befinden?“ Wichtig sei, sich dies einzugestehen und wenn nötig umzukehren. „Die Gesellschaft wäre reicher, wenn mehr Personen, auch in der Politik, dazu stehen würden, dass sie Fehler gemacht haben und falsche Wege eingeschlagen haben,“ so Bronner. Für die Christen sei es gut zu wissen, dass man bei Gott immer umkehren könne. Auch Jesus habe die Menschen bewegt ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, so Birgit Bronner.

Durch Bewegung entstünden aber auch Konflikte: „Die Menschen möchten oft, dass alles so bleibt wie es ist. Wenn dann jemand mit neuen Ideen kommt, können Konflikte entstehen.“ Die Referentin rät: „Traue nicht jeder Bewegung, die in dir entsteht, sondern achte darauf, wo diese herkommt, wohin sie führt und entscheide dann ob du ihr folgen möchtest.“