Land fördert schnelles Internet

Im Rahmen seines Breitbandförderprogramms unterstützt das Land Baden-Württemberg die flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen überall dort, wo der private Ausbau alleine nicht ausreicht. Unter den Zuwendungsempfängern sind aus dem Wahlkreis Biberach die Gemeinden Hochdorf und Moosburg sowie die Stadt Laupheim. Das teilt Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, in einem Schreiben mit.

Am Rande der Übergabe der Förderbescheide in Stuttgart sagte er „Sei es in der Vernetzung von Arbeitsabläufen, im digitalen Informationsaustausch oder im pandemiebedingt stark gewachsenen Sektor des mobilen Arbeitens – unsere Berufswelt verändert sich durch die zunehmende Digitalisierung in hohem Maße. Leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind somit essentielle Grundlagen für Betriebe, Privathaushalte, Schulen und weitere Einrichtungen. Mit den Geldern können die drei Gemeinden hier aus meinem Wahlkreis wichtige Punkte auf der Datenautobahn erschließen und sind dementsprechend bestens gerüstet für die digitale Welt von morgen.“

Die Stadt Laupheim erhält über 6,4 Millionen Euro aus dem Landesfördertopf, nach Moosburg fließen knapp 364 000 Euro, Hochdorf erhält rund 28 000 Euro. Alle drei Kommunen werden damit in die Erschließung ihrer unterversorgten Bereiche investieren.

Insgesamt hat Digitalisierungsminister Thomas Strobl 47 Zuwendungsbescheide für 24 Zuwendungsempfänger aus 15 Landkreisen in Höhe von rund 77 Millionen Euro übergeben. Mit diesen Förderanträgen werden 16 101 neue Teilnehmeranschlüsse entstehen. Darunter fallen 40 Schulanschlüsse, 1512 Anschlüsse für Gewerbebetriebe, fünf Häfen und 211 Anschlüsse für öffentliche Einrichtungen. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, bis 2025 flächendeckend gigabitfähige Netze für Datengeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s auf den Weg zu bringen.