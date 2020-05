Land fördert Sportstätten in Laupheim und Achstetten

Die baden-württembergische Landesregierung fördert in diesem Jahr den kommunalen Sportstättenausbau im Landkreis Biberach mit insgesamt 363 900 Euro. Davon erhält die Stadt Laupheim für die Sanierung der Herrenmahdhalle 222 900 Euro und die Gemeinde Achstetten für die Sanierung der Wielandhalle in Oberholzheim 29 700 Euro. Dies gibt das Büro des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemitteilung bekannt. Der restliche Anteil ist für Bauprojekte in Dürmentingen, Schemmerhofen und Ingerkingen bestimmt.

„Ein klares Bekenntnis des Landes zum Schul- und Breitensport ist durch die Bekanntgabe der Sportstättenförderung 2020 gesetzt. Umso mehr freut es mich, dass die Vorhaben in Achstetten, Dürmentingen, Laupheim und Schemmerhofen Einzug in das Jahresprogramm gefunden haben“, sagt Dörflinger.

Mit den Fördergeldern für den kommunalen Sportstättenbau werden Neubauten und Sanierungen von Sporthallen, Sportplätzen sowie Leichtathletikanlagen finanziert, heißt es in der Pressemitteilung. Die Zuschüsse werden für Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben.