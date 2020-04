Land fördert Sanierung von St. Theodulus

Mit rund 3,3 Millionen Euro fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg in der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2020 die Erhaltung, Sanierung und Nutzung von Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg. Davon profitiert auch die Wallfahrtskirche St. Theodulus in Bihlafingen: Für die Innensanierung werden 56 260 Euro bereitgestellt, teilt das Ministerium mit. Die Mittel stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

„Die Vielzahl der baden-württembergischen Bau- und Kunstdenkmale steht für die reiche Geschichte unseres Landes. Sie stiften Identität, sind lebendige Orte der Erinnerung und ein wertvolles Stück Heimat“, betont die zuständige Staatssekretärin Katrin Schütz. Es sei wichtig, dass sie auch für die kommenden Generationen weiterhin erlebbar bleiben. Dafür leiste die Denkmalförderung einen wichtigen Beitrag. Unter den 51 Kulturdenkmalen, die in der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2020 unterstützt werden, sind 25 private. Hinzu kommen 16 kirchliche und zehn kommunale Denkmale. archivfoto: Axel Pries