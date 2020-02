Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Zwei Jugendliche sind am Dienstag in Laupheim in einem Einkaufsmarkt beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Kurz vor 20 Uhr beobachteten Zeugen zwei Jugendliche in einem Einkaufsmarkt in der Biberacher Straße. Die Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren steckten Tabakwaren und alkoholische Getränke in einen Rucksack. Danach begaben sie sich zur Kasse und bezahlten eine Flasche Wasser.

Die Zeugen hielten die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei auf. In den Taschen befanden sich noch weitere alkoholische Getränke und Tabakwaren. Die stammten wohl aus einem anderen Einkaufsmarkt. Das überprüft die Polizei nun.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.