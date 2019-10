Lachyoga-Workshop mit Stimmungstipps

Ein Lachyoga-Workshop findet am Samstag, 26. Oktober, von 15 bis 17.30 Uhr im Entspannungsraum des Karatezentrums Laupheim statt. Dozentin ist Laura Hornung. Die Teilnahmegebühr beträgt 17 Euro.

In dem Workshop geht es darum, herauszufinden, warum es wichtig ist, ausreichend zu lachen und wie das Lachyoga helfen kann. Die Teilnehmer erhalten Tipps für den Alltag – zum Beispiel erfahren sie, wie sie schlechte Stimmung innerhalb einer Minute abbauen und ein Lächeln zu ihrer Visitenkarte machen können. Und am Ende des Workshops erwartet sie eine Entspannung in der sogenannten Shavasana-Ruhehaltung.