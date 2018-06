„Löwen“ spenden für Tuberkulose-Patienten in Kalkutta und für Kinderhospiz

9200 Euro hat das Benefiz-Golfturnier des Lions Clubs Laupheim am 10. Juni auf dem Reischenhof bei Wain eingespielt. Das Geld spenden die „Löwen“ zu gleichen Teilen an den Verein „Projekt 36 – Kalkutta-Hilfe“, der die Arbeit der Schwendier Ärzte Uta und Dankwart Kölle für tuberkulosekranke Kinder und Erwachsene in Kalkutta unterstützt, und an das Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad Grönenbach.

Die Doktores Kölle möchten mit dem Geld zusätzliche Pflegemittel für die jungen Patienten im Kinder-TB-Krankenhaus „Pushpa Home“ anschaffen, im Besonderen Betten und Matratzen für Mädchen und Jungen, die wegen einer Wirbelsäulentuberkulose behandelt werden. Das Kinderhospiz St. Nikolaus begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Seit der Eröffnung des Hauses 2007 wurden fast 500 Familien betreut. Trägerin ist die Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung.

Beim jüngsten Benefizturnier der Laupheimer Lions waren 60 Golferinnen und Golfer am Start. Der Golfclub Reischenhof verzichtete auf Startgeld und Greenfee. Organisiert haben den sportlichen Wettkampf im Auftrag des Lions-Fördervereins, der Veranstalter war, Christa Jerg und Petra Schmid-Enkel. Christian Biffar moderierte.

Bereits zum 18. Mal wurde dieses Jahr für den guten Zweck eingelocht. Insgesamt 140 500 Euro haben die Benefiz-Golfturniere bisher eingespielt.