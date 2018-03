Läufer-Sterne aus dem Land des Lächelns

Eine ganz besondere Fernreise haben die beiden Langstreckenläufer Christoph Burandt und Alexander Schwarz vom TSV Laupheim unternommen: nach Japan zum Marahtonlaufen. Burandt und Schwarz, der von seiner Ehefrau begleitet wurde, reisen schon eine Woche vor dem sportlichen Highlight in die japanischen Hauptstadt an. Die Tage vor dem Marathon nutzen die drei Laupheimer um den langen Flug und die Zeitverschiebung zu kompensieren, aber auch um die Mega-Metropole Tokio kennenzulernen.

Die riesige Stadt zu erkunden ist sehr aufregend, denn in Tokio liegen Tradition und moderne Architektur dicht beisammen. Schreine, die in der ganzen Stadt zu finden sind, stehen in Mitten der großstädtischen Bebauung mit Wolkenkratzern und modernen Glasfassaden.

Die kleine Reisegruppe besuchte auch das 500 Kilometer entfernte Kyoto. Die Fahrt in die alte Kaiserstadt unternehmen die Drei mit dem Schnellzug Shinkansen.

Sightseeing inbegriffen

Der Tokio Marathon ist das sechste und jüngste Mitglied der World Marathon Majors. Die World Marathon Majors sind mit den Grand Slam Turnieren im Tennis zu vergleichen. Der Unterschied ist allerdings, dass beim Marathon die Profis und Hobby Sportler gemeinsam teilnehmen. Pro erfolgreicher Teilnahme bekommen die Läufer einen Stern. Das große Ziel ist, alle big six Marathons zu finishen und am Ende ein Six-Star-Finisher zu sein.

Am Marathon Sonntag sind die Wetterbedingungen für die 36 000 Teilnehmer sehr gut: kühle 6 Grad, trocken und leichter Wind. Der Start befindet sich direkt vor dem modernen Rathaus. Pünktlich fällt der Startschuss zum 12. Tokio Marathon. Burandt kam gut ins Rennen rein und passierte die Halbmarathonmarke nach 1:53:29. Auf der zweiten Hälfte verlor er etwas an Zeit, da ihm doch ein paar Trainingskilometer aufgrund seiner Semester Prüfungen fehlten. Er überquert den Zielstrich vor dem Kaiserpalast nach 3:51:15 Stunden. Schwarz peilte eine Zielzeit von 2:55 Stunden an. Er erwischt einen guten Tag und benötigt für die erste Hälfte 1:26:44 Stunden. Die zweite Hälfte war nur unwesentlich langsamer und somit kam Schwarz nach 2:54:25 Stunden im Ziel an. Die Marathonstrecke hatte einige Abschnitte, bei denen sich die Läufer entgegen liefen. So konnten sich die beiden Laupheimer zweimal anfeuern. Burandt kommt nunmehr auf vier der begehrten Sterne, Schwarz auf fünf Sterne. Die drei Japan-Reisenden sind mit vielen tollen Eindrücken aus dem Land des Lächelns ins eisige Laupheim zurück gekehrt.