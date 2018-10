Kuscheldecken für die Seele

Bei der zweiten Night of Voices am Sonntag, 16. Dezember, lassen Regine Roggenstein und befreundete Künstler wieder ihre Stimmen zugunsten des Kinderschutzbundes Laupheim erklingen. Die Laupheimer Kinderbuchautorin und frühere Stimme der Band Voice 4 U gestaltet erneut einen Abend, an dem die Stimmen im Mittelpunkt stehen.

Besonders freut sich Regine Roggenstein, dass der in der Musicalszene bekannte Kevin Tarte wieder der Stargast des Abends sein wird. Diesmal wird er jedoch live von einem Pianisten begleitet. Regine ist sich sicher: „Kevin wird auch dieses Jahr die Zuschauer durch seine authentische Bühnenpräsenz und Stimmgewalt in den Bann ziehen.“ Neben Solostücken wird er mit Regine auch wieder das eine oder andere Duett singen.

Den in Seattle geborenen und aufgewachsenen Tarte kann man seit mehr als 25 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Bühnen der großen Musicalproduktionen und der Stadttheater in verschiedensten Rollen erleben. Neben Hauptrollen in „Die Schöne und das Biest“, „Titanic“, „42nd Street“ und „Sweeney Todd“ verkörperte er in der Deutschlandpremiere von „Tanz der Vampire“ die Rolle des Grafen von Krolock, für die er im Dezember 2017 erneut für einige ausgewählte Vorstellungen an das Stage Theater an der Elbe in Hamburg zurückkehrte. Zuletzt war Kevin Tates Interpretation der Rolle des Rabanus in der Neuninszenierung von Dennis Martins „Die Päpstin“ in Neunkirchen und Stuttgart zu sehen. Nach Merlin in „Artus-Excalibur“ im Jahr 2016 wird er in der Rolle des Javert in „Les Misérables“ ein weiteres Mal bei den Freilichtspielen Tecklenburg zu erleben sein.

Für einen abwechslungsreichen Abend wollen außerdem das Geschwisterpaar Juliane & Susanne Kuhn sowie Sarah Fiderer und Elena Maier mit Songs aus dem Bereich der Popmusik sorgen. Das Gesangsensemble Bonds Acoustic besteht aus drei Frauenstimmen (Heike Kast, Marlene Kohne und Ute Schröter) und wird begleitet von Elmar Müller am Klavier. Sie begeistern mit lyrischem Pop bis hin zu modernem Rock mit eigens zugeschnittenen Arrangements die Zuhörer.

Zu Gast wird auch Fabian Kebbel sein, leidenschaftlicher Musiker und Songwriter mit Vorliebe für herzerwärmende Popsongs. Er wird exklusiv bei der Night of Voices auftreten, um Regine Roggenstein und Alessandro Troiano als langjährige Freunde bei gemeinsam komponierten Songs zu begleiten. Regine Roggenstein freut sich auf Alessandro Troiano, den aus dem Raum Ulm stammende Sänger. Sie bezeichnet seine einmalige Stimme als „Kuscheldecke für die Seele“. Allrounder Jo Brösele wird auch wieder dabei sein, mit Musik und kleinen Überraschungen.

Reduzierte Technik

Wie der Titel „Night of Voices“ schon sagt, stehen an dem Abend die Stimmen im Fokus. Technik und Instrumente wurden auf das Wesentliche reduziert, um den Stimmen die umfassende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, erklärt Regine Roggenstein. Sie freut sich auf das zweite große Benefizkonzert in Laupheim, das Jung und Alt anspricht und mit dem Erlös erneut die Arbeit des Laupheimer Kinderschutzbunds unterstützen wird. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 7000 Euro zusammen.