Kurzsichtig oder bürgernah?

Der nach kontroverser Diskussion gefasste Beschluss des Laupheimer Gemeinderats zur Zukunft der Grundschulen in Unter- und Obersulmetingen hallt in beiden Teilgemeinden nach. Zwei Stellungnahmen von Ortschaftsräten gegenüber der SZ spiegeln die unterschiedlichen Sichtweisen auf dieses Thema und die Emotionen, die es entfacht.

Am 2. Februar hat der Gemeinderat mit 14:11 Stimmen entschieden, dass beide Grundschulen eigenständig bleiben und beide Rektorenstellen ausgeschrieben werden. Damit kippte das Gremium einen Grundsatzentscheid von 2012, der wie bisher zwei Standorte, jedoch eine Zusammenlegung der Schulen unter einer gemeinsamen Leitung vorsah.

Vorige Woche lagen den Stadträten Empfehlungsbeschlüsse der Ortschaftsräte von Unter- und Obersulmetingen vom 21. Januar vor. Die Untersulmetinger waren einmütig dafür, dass ihre Schule eigenständig bleiben soll, die Obersulmetinger mit 8:2 Stimmen.

„ Tragweite nicht berücksichtigt“

Harald Rothe ist einer der beiden Obersulmetinger Ortschaftsräte, die für die Zusammenlegung der Schulen plädierten. In einem Schreiben an die SZ verweist er auf den Beschluss von 2012 und kritisiert, dieser sei „den Begehrlichkeiten einzelner“ geopfert worden, „ohne die Tragweite dieser Entscheidung in Bezug auf verlässliche Ganztagesschulangebote zu berücksichtigen. Betrachtet man zudem die Aussicht, für Kleinstschulen zwei Rektorenstellen besetzen zu können, realistisch, dann wird die Fragwürdigkeit dieser Entscheidung noch plausibler.“ Laupheims Stadträte hätten letztlich nach dem Motto gehandelt: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern“.

Votum der Bürger respektiert

Ganz anders sieht es Reinhard Stöferle, Ortschaftsrat in Untersulmetingen. Er bemängelt, dass der Ortschaftsrat 2012 in keiner Weise in die Pläne zur Schulentwicklung eingeweiht worden sei. „Wohl ist in einer Klausur des Gemeinderats über dieses Thema gesprochen worden; allerdings ohne den Ortschaftsrat Untersulmetingen zu informieren und nachfolgend anzuhören.“

Im Vorfeld der Entscheidung vom 2. Februar hatten sich rund 200 Eltern in Untersulmetingen per Unterschriftenliste gegen eine Zusammenlegung der Schulen ausgesprochen. Der Gemeinderat habe sich letztlich diesem Votum angeschlossen, sagt Reinhard Stöferle. Sorge bereitet ihm, „in welcher Weise einige Mitglieder des Gemeinderats das Votum der Wählerschaft übergehen. Ist es unser Verständnis von Demokratie, die unmittelbar Betroffenen nicht zeitnah von den anstehenden Plänen zu informieren? Ist es demokratisch, deren 200 Wählerstimmen zu ignorieren?“

Stöferle verwahrt sich dagegen, es sei eine kurzsichtige Entscheidung getroffen worden. In der Vergangenheit habe die Gemeinschaft der Eltern bei Problemen stets praktikable Lösungen gefunden. Im Vertrauen auf dieses gelebte bürgerschaftliche Engagement stehe der Untersulmetinger Ortschaftsrat zur Entscheidung der Bürger. „Aus unserer Erfahrung hat genau diese gelebte Demokratie zu einer für die Bürger verlässlichen Situation in vielen Belangen geführt.“