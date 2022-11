Kurs über duftendes Räucherwerk und heilende Gewürze

Im Dreifaltigkeitskloster Laupheim lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 12. November, von 14 bis 17 Uhr verschiedene Räuchermethoden und Räucherwerk kennen und herzustellen. Zudem erfahren sie, wie ein Räucherritual gestaltet werden kann, heißt es in einer Ankündigung der Steyler Missionsschwestern im Dreifaltigkeitskloster.

In der Adventszeit, wenn alles etwas ruhiger sein soll, kann das Räuchern ein schönes Ritual sein, um in die Ruhe dieser besonderen Zeit hinein zu finden. Es werden Räuchermischungen für die eigenen Bedürfnisse hergestellt. Außerdem gibt es Rezepte für feines Räucherwerk und Informationen über die Verwendung von Gewürzen für die Gesundheit sowie Rezepte in der Gewürzküche und für die Weihnachtsbäckerei. Anmeldungen an das Dreifaltigkeitskloster Laupheim, Telefon 07392/9714 578 oder E-Mail an belegung@kloster-laupheim.de.