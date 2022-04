Kunst, Tradition und Teamarbeit an der KVS

49 Schüler aus den verschiedensten Bildungsgängen haben am Montag, 14. März, an der Kick-Off-Veranstaltung zum Kunstprojekt der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim teilgenommen. Das Kunstprojekt, eine Kooperation von Schule, Galerie Knoll in Biberach und dem bekannten Künstler SAXA, verbindet Tradition, Teamarbeit und Kunst.

Ausgelassen und kreativ-chaotisch ging es zum Start des Projekts an der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim zu. Bunt gemischte Schülergruppen aus den Bildungsgängen Technisches Gymnasium, Avdual, VABO, Berufskolleg und Wirtschaftsschule schreiben das Porträt Kilian von Steiners. Schreiben? Ja, die Kunstprojekte des Künstlers SAXA – Dr. Sascha A. Lehmann aus Köln – verbinden in einzigartiger Weise Bild und Text als „Wortmalerei“.

„Worte sind für mich wichtige Werkzeuge zur künstlerischen Auseinandersetzung mit Menschen und deren Geschichten. Lesen und Schreiben, Hören und Sprechen dienen dem Dialog. So können wir uns erreichen. Und genauso versuche auch ich zu erreichen, dass meine Porträts nicht einfach Personen abbilden, sondern Persönlichkeiten verbildlichen“, so der Künstler.

Ganz praktisch bedeutet dies für die Schüler, dass sie auf ein liniertes Rechteck den Text des Heimatfestlieds schreiben. Die Schüler verwenden dabei dicke und dünne Stifte, die Rechtecke werden kombiniert und daraus entsteht Steiners Konterfei.

Damit man das Heimatfestlied aus der Nähe dann auch lesen kann, ist genaue Absprache unter den Schülern erforderlich. Im Porträt wird auch die Besonderheit der Kilian-von-Steiner-Schule als Diversitätszentrum deutlich – das Heimatfestlied ist nicht nur in Deutsch zu lesen, sondern in sieben verschiedenen Sprachen, in lateinischen, kyrillischen und arabischen Buchstaben. Auf diese Weise lernen die Schüler das Heimatfestlied von einer ganz anderen Seite kennen. Sie fragen sich, was „reich bekränzt“ bedeutet und ein anderer Schüler fragt „was sind denn eigentlich „Lerchen“. Sven Ahcin bereitet ein anderes Wort Kopfzerbrechen: „Valerie ist wirklich schwer zu übersetzen.“

Die handwerkliche Seite des Projekts hält auch einige Tücken bereit. Ein Schüler aus der Klasse des TG fragt nach, ob es wirklich wichtig ist jede Linie gleichmäßig auszufüllen. Frau Dr. Dieminger, die Initiatorin des Projektes erklärt: „Ja das ist ganz wichtig, ansonsten könne es vorkommen, dass Kilian von Steiner ein Loch in seiner Nase habe. Aus demselben Grund dürft ihr auch keine Lücken im Text lassen.“ Eine Schülerin aus dem Avdual macht sich Sorgen, um mögliche Rechtschreibfehler. Frau Pfeil, die Deutschlehrerin erklärt: „In diesem Fall ist die Rechtschreibung ausnahmsweise einmal nicht so wichtig.“ Diese Aussage wiederum freut die Schüler ganz allgemein und sie machen sich motiviert an die Arbeit.

Auch der Namensgeber der Kilian-von-Steiner-Schule rückt durch das Projekt in den Vordergrund. Wenn man schon ein Porträt von ihm anfertigt, will man auch wissen, um wen es sich handelt. Den meisten Schülern wird so erst bewusst, welche interessante Persönlichkeit sich hinter dem Schulnamen verbirgt.

Mit Spannung wird von allen Beteiligten das Endergebnis erwartet. Dieses wird gemeinsam mit einem vom Künstler erstellten Unikat eines Porträts Kilian von Steiners vor dem Schloss Großlaupheim bei einem abschließenden Event an der Kilian-von-Steiner der Öffentlichkeit präsentiert.

Großzügig unterstützt wurde die Schule nicht nur vom Freundeskreis des Museums zur Geschichte von Christen und Juden, dessen Unterstützung das Projekt überhaupt erst ermöglichte, sondern auch von der Bürgerstiftung, der Bruno-Frey-Stiftung und der Rentschler Stiftung.