Das Trio Nova wird am Freitag, 21. Oktober, um 20.30 Uhr im Planetarium Laupheim auftreten und den Besuchern ein klanggewaltiges und bildstarkes 360°-Erlebnis aus grungigem Jazz bescheren, teilen die Veranstalter der Sternwarte mit.

Laut Mitteilung ist dies eine passende Symbiose, denn die Band Nova um Christian Zatta (Leitung, Gitarre und Komposition), Martin Maron (Schlagzeug) Niklaus Münger (Keyboards) hat sich der musikalischen Umsetzung von Weltall, Zeit und Science-Fiction verschrieben. So klingen die Planeten, Sonnen, Galaxien und die unendlichen Weiten des Universums in der Vorstellung der drei Musiker. Alle Songs erzählen Geschichten rund um die Phänomene der Astronomie und die Einfälle der Science-Fiction. Die Songs verorten sich zwischen Jazz, experimentellem Rock, Grunge und Impro. Jeder der drei Profimusiker hat eine beeindruckende Biographie, die sie schließlich an der Kunsthochschule Luzern ihre Wege kreuzen ließ. Begleitet wird die Musik von klanggesteuerten Visuals, die die Geschichten der Kompositionen illustrieren. Nova präsentiert ihre Musik auf besonderen Touren durch Planetarien, wo die Visuals in die große 360°-Kuppel projiziert werden. Kunst, Musik und Wissenschaft werden auf nicht alltägliche Weise zusammengebracht. Tickets kosten 25 Euro und sind online über https://eventfrog.de/laupheimplanetarium erhältlich.