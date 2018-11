Kunden dürfen zwei Stunden kostenlos parken

Die Stadt Laupheim und die Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“ heißen Kunden zum Adventsbummel in der Laupheimer City willkommen. Als kleines Adventsgeschenk erhalten die Weihnachtseinkäufer in der Zeit vom 28. November bis 24. Dezember zwei Stunden kostenloses Parken. Hierfür genügt es, das Parkticket gut sichtbar ins Auto zu legen. Unter Vorlage des Quittungsabschnitts wird der Einkaufspreis in den teilnehmenden Geschäften um die entsprechende Parkgebühr reduziert.

Die Teilnahme an der Gemeinschaftsaktion der Stadt und der Werbegemeinschaft steht jedem Händler offen. Die verrechneten Parkgebühren werden den teilnehmenden Geschäften von der Stadt erstattet.

Das System der Verrechnung der Parktickets wird dieses Jahr neu getestet. Die Akteure versprechen sich davon, dass die notwendigen Kundenparklätze nicht durch Dauerparker belegt werden.

„Mit der Aktion möchte die Stadt die Weihnachtseinkäufer in der Innenstadt belohnen und den Einzelhandel unterstützen“, sagt Oberbürgermeister Gerold Rechle. Harry Remane, Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Treffpunkt“, freut sich über die gute Kooperation mit der Stadt und die gemeinsame Aktion: „Damit gehen wir in Laupheim in die richtige Richtung – gute Erreichbarkeit der Geschäfte und kostenfreies Parken.“

„Die Stadt und die Geschäfte haben alles für ein besonders Einkaufserlebnis vorbereitet: eine herrlich stimmungsvoll geschmückte Stadt, ein wie immer besonderes Angebot in den Geschäften plus Sonderaktionen! Außerdem trifft man nette Menschen am Glühweinstand – das bekommt man nicht im Interne!“, betont die Wirtschaftsförderin der Stadt, Barbara Klause.