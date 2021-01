Kulturplattform Laupheim startet digital: Mitglieder präsentieren sich mit Clips

Es ist soweit: Der Verein „Kulturplattform Laupheim“ ist offiziell gegründet worden. Zum Vorsitzenden wurde Michael Porter gewählt, zu seinem Stellvertreter Benjamin Fetscher. Das berichtet der neue Verein in einer Pressemitteilung.

Die Kulturplattform Laupheim will Künstler miteinander vernetzen, Veranstaltungen in der Stadt ausrichten und den Kulturnachwuchs fördern. Ziel sei es, eine Lücke in Laupheim schließen, hatte Michael Porter, der eine Schlagzeugschule in Laupheim betreibt, bei der Präsentation des Vorhabens Ende November erklärt. Das Kulturhaus sei klasse, aber auch teuer, die Gebühren machten die Nutzung des Hauses etwa für Vereine schwer, sagte er damals. An dieser Stelle wolle die „Kulturplattform Laupheim“ ansetzen und Events anbieten im Bereich zwischen 100 und 150 Gästen. Bei Ideen für ein größeres Publikum wolle man dann auf das Kulturhaus zugehen. Der Verein wolle mit allen Akteuren und kulturellen Institutionen der Stadt zusammenarbeiten.

Gemeinsam mit dem Produzenten Benjamin Fetscher, der in Laupheim ein Tonstudio betreibt, ging Michael Porter das Projekt Vereinsgründung an. Bereits am 6. Dezember fand den coronabedingten gesetzlichen Vorgaben entsprechend eine online durchgeführte Versammlung statt. Neben dem üblichen Gründungsprocedere stand vor allem die Wahlen des Vorstands und die Verabschiedung der Vereinssatzung im Vordergrund.

Zum Vorsitzenden wurde Michael Porter gewählt, zu seinem Stellvertreter Benjamin Fetscher. Als Kassierer fungiert Moritz Bayer. Den Posten der Kassenprüfer übernehmen Marion und Roland Dwornik.

Trotz des Lockdowns und der Coronakrise möchte sich der Verein Kulturplattform in den nächsten Monaten präsentieren, kündigt der Vorsitzende in einer Pressemitteilung an. Und so soll das Ganze aussehen: Auf Facebook und Youtube werden sich immer sonntags um 15 Uhr die einzelnen Mitglieder in einem kurzen Clip vorstellen – zum ersten Mal am 17. Januar. Neben musikalischen Beiträgen sollen auch die Sparten Bildende Kunst, Literatur, Fotografie, und mehr gezeigt werden.

„Aber auch Mitglieder, die nicht künstlerisch tätig sind, sollen sich vorstellen“, schreibt Michael Porter. „Dem Verein ist es ein Anliegen, nochmals darauf hinzuweisen, dass die Kulturplattform nicht nur ein Verein von Künstlern für Künstler ist, sondern jedem offen steht, der das alternative Kulturleben in Laupheim unterstützen will.“