Kulturplattform Laupheim beendet das Jahr mit Kinoabend und Weihnachtsfete

Die Kulturplattform Laupheim beendet das Jahr nach eigenen Angaben mit zwei besonderen Veranstaltungen.

Am Donnerstag, 22. Dezember, wird beim „Kult-Kino“-Abend mit Getränkeauschank und Popcornmaschine ein publikumswirksamer Überraschungsstreifen aus dem Genre Actionfilm angeboten. Am Freitag, 23. Dezember, findet dann die „1. KPF-Christmas-Fete“ statt. Den ersten Teil der öffentlichen alternativen Weihnachtsfeier übernimmt das Quartett Vogelfrei aus Biberach. Die Band spielt laut Mitteilung alles zwischen Fusion, Latin, Funk, Jazz, Blues, Klassik, Flamenco und Worldmusic – wild, unbeugsam, bunt, listig, unberechenbar, dreckig, charmant, aber immer virtuos und witzig. Den zweiten Teil des Abends bestreiten dann zahlreiche Musiker, die Mitglieder der KPF sind. Das Programm setzt sich vor allem aus Pop-, Rock und Soul-Klassikern zusammen.

Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr im Eventraum von Peter Schick in Bronnen. Eingeladen sind auch Besucher, die (noch) nicht Mitglieder sind. Am 22. Dezember ist der Besuch kostenfrei, am 23.Dezember beträgt der Eintritt für Nichtmitglieder zwölf Euro. Der Erlös wird ohne Abzug für einen wohltätigen Zweck in der Region Laupheim gespendet.