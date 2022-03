Kulturhaus lädt ein zur „Nacht der Poet:innen“

„Raus aus dem stillen Kämmerlein, rein ins Leben“: So lautet die Devise am Freitag, 25. März, wenn der Freiburger Autor und Kabarettist Jess Jochimsen Publikum und Bühnengäste wieder zur „Nacht der Poet:innen“ im Kulturhaus Schloss Großlaupheim einlädt. Beginn ist um 20 Uhr

Vielseitige Gäste kommen

Jess Jochimsen hat am Freitag wieder neue satirische und literarische Perlen im Gepäck und begrüßt als Gastgeber die preisgekrönte Satirikerin und „Grand Dame der Schweizer Leseszene“ Patti Basler, die Poetry-Slammerin, Kabarettistin und „Internet-Besser-Macherin“ Teresa Reichl aus Regensburg sowie den Autor, „Spoken Word Poet“ und Allround-Komiker Valerio Moser aus Langenthal/Schweiz.

Gemeinsam werden sie das tun, was sie am besten können: gute Unterhaltung bieten – mit Betonung auf „gut“ und auf „Haltung“. Zu hören gibt es dann wieder groteske Geschichten, irrwitzige Glossen und seltsame Gedichte – dazu melancholische Getränke und herzzerreißende Musik. Fertig. Und was dann passiert (und später im Radio auf SWR 2 nachzuhören ist), liegt irgendwo zwischen „lustiger Lesung“ und „Schausaufen mit Betonung“ (Harry Rowohlt).

Live-Kultur ist systemrelevant

Basler, Reichl, Moser und Jochimsen gehen auf der Kulturhaus-Bühne aufs große Ganze, kümmern sich um den kläglichen Rest und erzählen Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Denn eins ist für die Veranstalter klar: Live-Kultur ist systemrelevant! Die Musik zum Abend liefert bewährterweise Sascha Bendiks.