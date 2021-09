„Kultur im Zelt“ lädt zu Party, Pizza, Jazz & mehr

Gleich drei Formationen wollen beim zweiten Wochenende im Kulturzelt auf dem Festplatz in Laupheim dem „kulturausgehungerten“ Publikum einen unterhaltsamen Abend bieten.

Zum Auftakt findet am Freitag, 17. September, die Gründungsparty des Vereins Kulturplattform Laupheim statt. Den 30-minütigen Auftakt übernimmt „Warum Wonka“, die neue Formation von Benjamin Fetscher.

Zwei Bands wollen das Zelt zum Kochen bringen

Die „Escandalos“ haben sich weit über Laupheim hinaus in den letzten Jahren einen vorzüglichen Ruf als Partyband geschaffen. Angeführt von ihrem Sänger und Kulturplattform-Mitglied Christian Jerg will die Band das Zelt zum Kochen bringen, auch wenn das Tanzen nur eingeschränkt – sprich, nur am Platz – möglich sein wird.

Den Abschluss bildet die Mannheimer Formation „Randale und Liebe“, in Laupheim noch bestens von einem Summernight-Festival-Auftritt bekannt.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Infos, auch zum Vorverkauf, gibt es unter www.kulturplattform-laupheim.de. Bewirtet wird durch „Pizza Patrese“.

Am Sonntagvormittag lockt Jazz

Weiter geht es am Sonntag, 19. September. Dann erwartet die Freunde leicht verdaulicher Jazzmusik ein musikalischer Leckerbissen: Das Swing-Ensemble der Daimler AG unter Leitung des Trompeters der SWR-Big-Band, Felice Civitareale, feiert mit einer Jazzmatinee ab 11 Uhr sein 25-jähriges Bestehen. Swingklassiker wie „It don’t mean a thing“ oder „Oh Lady be good“ sind im Repertoire, genau wie Bossa Novas und Balladen. Als „Special Guest“ kommt die international renommierte Sängerin Fola Dada nach Laupheim.

Bereits ab 11 Uhr wird der Lions Club Laupheim die Getränkebewirtung übernehmen; außerdem wird die Firma Imbiss Fuchs diverse Gerichte anbieten.

Lions übernehmen das „Veranstaltungszepter“

Die Lions übernehmen dann ab etwa 13 Uhr das „Veranstalterzepter“. Getreu ihrem Motto „We serve“ werden die Lions mit dem Erlös der Bewirtung soziale Projekte unterstützen. Damit wollen die „Löwen“ einen kleinen Ersatz für das ausgefallene Schlosshoffest bieten. Bis zum Veranstaltungsende gegen 18 Uhr wird durchgehend ein von der Kulturplattform organisiertes musikalisches Unterhaltungsprogramm geboten.

Um 13.15 Uhr startet die Gesangsschule von Nicole Arndt. Ab 14.15 Uhr wird eine kleine Besetzung der Stadtkapelle Laupheim aufspielen. Ein Paradekonzert mit kompletter Besetzung ist zum Bedauern der Veranstalter den Abstandsregeln für Bläser in der neuen Corona-Verordnung zum Opfer gefallen.

Noch mehr Musik, Musik, Musik

Ab 15.15 Uhr wird Regine Sauter, begleitet von ihrem Pianisten Fabian Kebbel, auftreten. Gegen 16 Uhr spielt das Oldie-Duett „After Midnight“ und zum Abschluss die Formation um Jürgen Schell und Uli Mohl, „American Honey“.