Kult-Ort Juze in Laupheim hat wieder geöffnet

Das Juze hat im Regelfall ab 20.15 Uhr für alle Gäste ab 16 Jahren geöffnet. Mehr zu den Veranstaltungen findet sich auf Instagram und Facebook. Geplant sind aktuell gemeinsame Abende am Weihnachtsmarkt (24.-26. November), zur Abiparty (17. Dezember), an Heiligabend und zur 90er-Party (26. Dezember).

Am Samstag, den 5. November 2022, findet im Juze das „Beerpong-Turnier“ statt. Wer teilnehmen möchte, kann sich über Instagram und Facebook beim Juze anmelden. Zudem wird ein Überraschungs-Gewinn versprochen. Zuschauer und weitere Gäste sind ohne Anmeldung eingeladen.

Nach mehr als zwei Jahren Pause öffnet das Jugendzentrum Laupheim (Juze) wieder seine Tore. Einige Veranstaltungen sind auch schon geplant. Jedoch fehlt es dem Projekt an ehrenamtlichen Helfern.

Gut gelaunte Jugendliche stehen beieinander, halten Drinks in der Hand, quatschen, lachen, spielen Karten oder tanzen. Lange machte die Corona-Pandemie solche Feiern unmöglich – nun kann es wieder losgehen. Viele Jugendliche nutzten daher die Möglichkeit und feierten bei der Saisoneröffnung im Juze in der Klaus-Graf-Stauffenberg-Straße.

Auftaktveranstaltung gelungen

„Mit unserer Auftaktveranstaltung sind wir sehr zufrieden“, sagt Joel Herrmann, 23 Jahre alt und seit sechs Jahren Teil des Vorstands im Juze. „Es sind überraschend viele neue Gesichter da.“ Für Getränke zu günstigen Preisen ist gesorgt, zudem werden im Juze auch Konzerte veranstaltet.

Gute Laune bei den jüngsten Gästen zur Saisoneröffnug im Juze. (Foto: Frederic Schenkel)

„Einmal im Jahr haben wir zum Beispiel ein Nachwuchsfestival mit Newcomer-Bands“, erklärt Herrmann. Am Ende werde eine Band prämiert, die dann am Summernight-Festival zum Laupheimer Heimatfest auftreten dürfe.

Motivierte Jugendliche für Vorstand gesucht

Aktuell hat das Juze an ausgewählten Wochenenden geöffnet. Damit die Laupheimer Jugend auch künftig im Juze Spaß haben kann, sucht der Vorstand helfende Hände. „Wir wollen motivierte Leute finden, die ehrenamtlich mithelfen“, sagt Herrmann. „Da wir zwei Jahre keine Veranstaltungen hatten, haben wir keine neuen Leute gefunden, die Lust haben, sich an der Organisation zu beteiligen.“

Insbesondere denke er hierbei auch an Jugendliche, die den aktuell siebenköpfigen Vorstand unterstützen und künftig auch ablösen können. Es sei besonders wichtig, auch den Zugang zu den jüngsten Gästen – der Eintritt ist ab 16 Jahren erlaubt – zu erhalten und auf dem neuesten Stand zu bleiben, welche Musikrichtungen in dieser Altersgruppe angesagt seien, so Herrmann.

Juze feiert im kommenden Jahr 50. Jubiläum

Für die kommenden Wochen und Monate gibt es bereits Pläne: ein Beerpong-Turnier, eine Abiparty für angehende Abiturienten oder auch die große Feier zum 50. Jubiläum am 18. März im kommenden Jahr. „Seit 1973 gibt es das Juze schon. Zum Jubiläum haben sich auch bereits Altvorstände gemeldet, dass sie da auf jeden Fall dabei sein wollen“, sagt Herrmann und freut sich.

Seit 1973 ist das Juze ein Gemeinschaftsort für die Laupheimer Jugend. Nun ist die neue Saison eröffnet. (Foto: Frederic Schenkel)

Diese Veranstaltungen spielen für die Laupheimer Jugend allemal eine wichtige Rolle. Denn: „Es ist sehr begrenzt, was in Laupheim für Jugendliche geboten wird“, sagt Herrmann. „In den „Diskopark B30“ kommt man erst ab 18 Jahren rein. Sonst gibt es nicht viel. Die meisten fahren dann nach Ulm oder Biberach.“

Eintritt im Normalfall frei

Zudem ist der Eintritt zum Juze üblicherweise kostenlos, was für jüngere Gäste ohne eigenen Verdienst eine interessante Option darstellt. „Das Juze hat einfach Kult-Status“, sagt Herrmann. „Deshalb sollte es auf jeden Fall weiter bestehen.“