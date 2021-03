Kugelmann leitet weiterhin die Schwimmabteilung

Die Schwimmabteilung des TSV Laupheim hat bei ihrer digitalen Abteilungsversammlung den Vorstand neu gewählt. Miriam Warken wurde zur neuen Kassenwartin bestimmt. Neben Wahlen und Berichten beschäftigten sich die Schwimmer auch mit Terminen. Ob ein Jugendschwimmtag stattfinden kann ist noch unklar.

Nach den Berichten des Abteilungsleiters Matthias Kugelmann und des Kassenwarts Andreas Friedl, in denen es insbesondere um den mittlerweile fast ein Jahr dauernden Ausfall des Trainings- und Kursbetriebs ging, standen die Wahlen auf der Tagesordnung. Aufgrund seines Studiums steht Andreas Friedl in den kommenden beiden Jahren nicht mehr als Kassenwart zur Verfügung. Als Nachfolgerin wurde Miriam Warken einstimmig gewählt. Bei allen weiteren Ämtern wurden die bisherigen Inhaber bestätigt. So bleibt die Abteilung unter Leitung von Matthias Kugelmann und seiner Stellvertreterin Julia Hildenbrand. Schriftführer ist weiterhin Patrick Bailer. Patrick Seidler bleibt zuständig für das Wettkampfwesen, Jaqueline Scharmach betreut das Amt für Kurswesen. Das Amt für Lehrwesen bekleidet Heike Müller, für die Pressearbeit sind Julian Ruf und Jana Scheffold zuständig. Ddas Amt für Freizeitwesen betreuenArmin Dobler und Holger Wiest.

In der separaten Jugendversammlung wurden Tim Linkh zum neuen Jugendleiter und Emma Kathan zur Stellvertreterin gewählt. Jugendsprecherin ist nun Jana Scheffold.

Neben den Wahlen wurde über Termine gesprochen, die jedoch coronabedingt nur schwer planbar sind. So ist noch unklar, ob im Herbst nach langer Zeit ein Jugendschwimmtag stattfinden kann. „Vermutlich wird dieser jedoch 2021 noch einmal ausfallen müssen“, so die Abteilung. „Dies ist umso trauriger, da die Schwimmabteilung als eine der ältesten Abteilungen des TSV Laupheim in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.“