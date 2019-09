Kroll wird neuer Cheftrainer beim HRW Laupheim

Die Handballverein Rot-Weiß Laupheim hat sich am Donnerstag und damit noch vor dem ersten Württembergliga-Spiel am Sonntag von seinem Trainerduo Mihut Pancu und Klaus Hornung getrennt. Das teilte der Club am Freitag mit. Nachfolger wird der 28-jährige Roland Kroll, der neben der Theorie als angehender Sportlehrer und B-Lizenz-Inhaber auch einige Jahre Spielpraxis in der Dritten Liga und Oberliga aufweisen kann.

Als Spieler kann Roland Kroll den Rot-Weißen nach einer komplexen Schulteroperation momentan auf dem Feld noch nicht wieder helfen. Laut dem HRW-Vorsitzenden Helge Stührmann war es keine leichte Entscheidung. „Nach der Analyse der nicht zufriedenstellend verlaufenen Vorbereitung auf die für den Verein aufgrund der Spielklassenreform sehr wichtigen Saison, sind wir zum Schluss gekommen, dass wir eine Veränderung vornehmen müssen“, erläuterte Helge Stührmann. „Die Niederlage im Pokalspiel gegen einen Bezirksligisten hat uns in der Entscheidung nochmals bestärkt. Für Mihut und Klaus tut es uns sehr leid, menschlich und sportlich haben wir von beiden eine sehr hohe Meinung. Wir möchten gerne beide weiter an unseren Verein binden.“

Mit Roland Kroll wird ein sehr engagierter, junger Trainer den Chefposten beim HRW übernehmen. „Ich bin davon überzeugt, dass in der Mannschaft viel Potenzial steckt. Die Aufgabe wird nun sein, dass die Mannschaft dieses Potenzial auch auf dem Spielfeld umsetzt“, so Roland Kroll, der im Handballverband Württemberg (HVW) sehr gut vernetzt ist. „Wir brauchen mehr Biss, mehr Körperlichkeit, mehr Tempo und vor allem mehr Kontinuität auf dem Spielfeld.“ Ob es dann zum notwendigen siebten Platz reichen wird, der zum Verbleib in der dann eingleisigen Württembergliga berechtigt, wird man angesichts der starken Konkurrenz sehen müssen.