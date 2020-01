„Kretel Thunfisch“ sorgt für Aufregung

Es ist zwar noch ein bisschen hin bis zum großen Laup-heimer Musikerball am Samstag, 22. Februar, in der Herrenmahdhalle, doch schon jetzt beginnen die Vorbereitungen der Stadtkapelle.

Wenn Musikerinnen und Musiker im Januar in Laupheim mit der Kamera-Ausrüstung unterwegs sind, dann ist das ein untrügliches Zeichen: Das berühmt-berüchtigte „Stadtkapellen-TV“ ist wieder auf Tour und bereitet lustige Filme für den Musikerball vor.

In diesem Jahr berichtet das Film-Team – „natürlich augenzwinkernd, so viel Spaß muss an der Fasnet erlaubt sein“, so die Stadtkapelle – vom Besuch der „Kretel Thunfisch“ in Laupheim. Die international bekannte Klimaschutzaktivistin unterstützt die hiesige Bewegung und hat auch schon ein paar spezielle Themen im Auge. Das, verraten die Hobby-Filmproduzenten schon mal vorab, führt am Ende sogar zu einer Blockade der Kronen-Brauerei. Dank einer kreativen Produktinnovation nimmt die Sache aber doch noch ein gutes Ende.

Wer mehr über „Kretel Thunfischs“ Abenteuer in Laupheim wissen will, kann den ganzen Film und noch viel mehr – Programm, Musik und Partystimmung – am 22. Februar dann beim Musikerball erleben. Das Motto der Traditions-Veranstaltung lautet dieses Jahr „Flower Power“.